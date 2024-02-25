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Жизнь

День составления географических карт несуществующих земель. Интересные праздники, которые отмечают 25 февраля

Altapress.ru расскажет о необычных торжествах, которые празднуют в этот день.

Карта мира.
Карта мира.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

День составления географических карт несуществующих земель

Этот творческий праздник взывает к воображению, требуя сделать не что иное, как выдумать собственную карту несуществующей местности. Впрочем, она могла давно существовать в вашем воображении. В любом случае, пришла пора достать бумагу, карандаши или любые другие принадлежности, которые доставят вам удовольствие от творческого процесса.

Спирт.
Спирт.
Олег Богданов

День открытия спирта

Неофициальный праздник чествует представителей химической и медицинской отраслей. Спирт имеет массу применений, включая научное, пищевое и бытовое.

Оружие, револьвер.
Оружие, револьвер.
Открытые источники в Интернете (СС0)

День рождения револьвера

В 1835 году Сэмюэль Кольт получил патент на револьвер. Именно с этим событием перекликается день рождения револьвера, приходящийся на 25 февраля.

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