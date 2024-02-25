День составления географических карт несуществующих земель. Интересные праздники, которые отмечают 25 февраля

День составления географических карт несуществующих земель
Этот творческий праздник взывает к воображению, требуя сделать не что иное, как выдумать собственную карту несуществующей местности. Впрочем, она могла давно существовать в вашем воображении. В любом случае, пришла пора достать бумагу, карандаши или любые другие принадлежности, которые доставят вам удовольствие от творческого процесса.
День открытия спирта
Неофициальный праздник чествует представителей химической и медицинской отраслей. Спирт имеет массу применений, включая научное, пищевое и бытовое.
День рождения револьвера
В 1835 году Сэмюэль Кольт получил патент на револьвер. Именно с этим событием перекликается день рождения револьвера, приходящийся на 25 февраля.
Самое важное - в нашем Telegram-канале