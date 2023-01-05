5 января
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Жизнь

День бойскаутов — 5 января. Задорные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день бойскаутов отмечают 5 января. Этот праздник не так распространен в нашей стране и больше напоминает о днем пионеров. Тем не менее это не мешает каждому отмечать эту дату, и altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Костер.
Костер.
unsplash.com

Поздравления с Днем бойскаутов в стихах

Бойскаутом не каждый сможет быть,
Нужны тут ловкость, сила и терпенье,
Чтоб на природе ни о чем не позабыть
И применить там все свои уменья.

Тебя, бойскаут, поздравляю от души!
Желаю наилучших благ: здоровья, счастья,
Чтоб поскорей сбылись твои мечты,
И никогда не потревожили ненастья.

Тебе не страшна непогода и ветер,
Ты можешь прожить на природе всегда,
Бойскаут, скорей принимай поздравленья,
Пусть в жизнь не ворвутся печаль и беда,
Любые проблемы решишь за минуту,
В условиях разных не раз ты бывал,
Всегда оставайся находчивым, сильным,
Тебя ждет успех, ты об этом мечтал!

Бойскаут, будь всегда готов,
К различным испытаниям.
Ведь для тебя, наверняка,
Придумали задание.

Не отступай, сдаваться — брось,
Найдешь всегда решенье!
Помочь ты сможешь и другим,
И в этом нет сомнения!

Блистай смекалкой своей,
Пусть долго удивляются!
И только лучшие друзья,
Тебе всегда встречаются!

Костер на природе.
Костер на природе.
CC0

Поздравления с Днем бойскаутов в смс

День бойскаутов сегодня
Отмечает целый мир,
Поздравляю всех задорных
Шутников и заводил.

Силы, ловкости желаю,
Видеть цель свою всегда,
Дорожить надежным другом,
Не сдаваться никогда.

Будь крепок и силен всегда,
Здоров в любую непогоду,
Дорогу освещает пусть звезда,
Разгонит ветер пусть в душе тревогу.

Бойскаут, ты вперед иди,
И не склоняйся перед неудачей,
Все лучше ждет впереди,
И будет так, а не иначе.

Бойскауты-народ простой,
Веселый, шустрый, боевой.
На подъем легки ребята,
Словно пламенем объяты.
В лес и в гору, и в болото —
Не бывает неохота!
В день международный ваш —
Счастья полный патронташ,
Рюкзачок удачи
И любви в придачу.

Источник.

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