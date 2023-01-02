2 января отмечают сразу несколько необычных праздников — День интроверта, День научной фантастики и Новый год для кошек. Altapress.ru рассказывает, как отмечают эти необычные даты.

День интроверта

2 января свой неофициальный праздник отмечают все интроверты. Это те люди, которые больше сосредоточены на своем внутреннем мире. Они быстро устают от активного общения и шумных компаний, предпочитают тишину и покой.

Может показаться, что эти люди — одиночки, с которыми сложно найти общий язык. Однако это вовсе не так. Интроверты тоже любят повеселиться в компании друзей и даже выступать на публике. Среди известных интровертов называют актеров Харрисона Форда, Сальму Хайек, Джонни Деппа, Эмму Уотсон, Киану Ривза.

Инициаторы праздника предлагают всем людям научиться принимать особенности типа личности каждого и правильно выстраивать отношения друг с другом.

Джонни Депп Открытые источники.

День научной фантастики

Ежегодно по всему миру проходят форумы и выставки для поклонников научной фантастики. На одном из них в 2012 году в США предложили учредить отдельный праздник этого жанра. В качестве даты выбрали день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзека Азимова — 2 января.

Жанр научной фантастики появился благодаря именам таких выдающихся писателей, как: Ж. Верн, Г. Уэллс, А. Азимов, С. Лем, Р. Брэдбери, Р. Хайнлайн, А. Кларк, А. Беляев, И. Ефремов, К. Булычев, братья Стругацкие, Дж. Оруэлл, Ф. К. Дик и многих других.

Научную фантастику не стоит путать просто с фантастикой. Этот жанр основывается на фантастических допущениях в области науки, включая точные, естественные и гуманитарные науки. Часто авторы описывают вымышленные технологии, открытия, контакты с иными формами жизни.

Выставка. Роботы Фото предоставлено организаторами выставки

Кошачий Новый год

Котики тоже хотят встретить Новый год. Тем более, что кот — символ 2023 года. Властвует не он один, а вместе с черным водяным кроликом.

Связано это с особенностью написания животных в китайском языке. И кролика, и кота символизирует один иероглиф. К тому же они очень похожи по характеру. Оба находчивы и любознательны, любят спокойствие и домашний уют.

В этот день стоит побаловать пушистого питомца: купить ему аппетитные консервы или специальную вкусняшку в зоомагазине. Также кот будет рад новой игрушке — особенно, если вы примете участие в игре.