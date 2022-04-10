10 апреля
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Жизнь

День братьев и сестер-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День братьев и сестер отмечают 10 апреля. К семейному празднику altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе

Братья и сестры, те родные люди, которые знают нас как никто другой. С ними проживаешь и счастье, и горе. С ними не страшно, ведь они всегда найдут нужные слова и поддержат в любой ситуации! Желаем беречь друг друга!

Поздравляю с Днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как мы с тобой!

С Днем братьев и сестер! Пусть с братиком или сестричкой будут всегда хорошие отношения! Пускай всегда будет с кем разделить любое чувство пополам! Пусть и в грусти, и в радости будет полное взаимопонимание!

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Поздравления с Днем братьев и сестер в стихах

С Днем братьев и сестер,
Хочу я вас поздравить,
Здоровья пожелать,
И, главное, добавить —

Чтоб жили дружно мы,
Родные, дорогие,
Сестренки, братики,
Вы для меня святые!

Без братишек и сестренок
Жизнь была бы очень скучной,
Лишь они с самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.

И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы хранимы богом,
Наши братья и сестрички!

В День братьев и сестер
Хочу тебя поздравить,
И связь, что между нами,
На все года восславить.

Пусть дружба, понимание
Всегда нас согревают,
Родство дает нам силы,
От бед оберегает.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Поздравления с Днем братьев и сестер в смс

Цените братьев и сестер,
Ведь все они — родная кровь,
Ведь вы же вместе с детских пор,
Дарите им только любовь!

Пусть будут ваши отношения
Полны гармонии, тепла,
Ведь вам друг друга, без сомнения,
Судьба не просто так дала!

С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.

Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.

Поздравляю я с Днем братьев и сестер,
Желаю вдохновения и счастья,
Пусть в отношениях не будет ссор,
А будут лишь гармония, удача.

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