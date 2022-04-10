День братьев и сестер-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе
Братья и сестры, те родные люди, которые знают нас как никто другой. С ними проживаешь и счастье, и горе. С ними не страшно, ведь они всегда найдут нужные слова и поддержат в любой ситуации! Желаем беречь друг друга!
Поздравляю с Днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как мы с тобой!
С Днем братьев и сестер! Пусть с братиком или сестричкой будут всегда хорошие отношения! Пускай всегда будет с кем разделить любое чувство пополам! Пусть и в грусти, и в радости будет полное взаимопонимание!
Поздравления с Днем братьев и сестер в стихах
С Днем братьев и сестер,
Хочу я вас поздравить,
Здоровья пожелать,
И, главное, добавить —
Чтоб жили дружно мы,
Родные, дорогие,
Сестренки, братики,
Вы для меня святые!
Без братишек и сестренок
Жизнь была бы очень скучной,
Лишь они с самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.
И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы хранимы богом,
Наши братья и сестрички!
В День братьев и сестер
Хочу тебя поздравить,
И связь, что между нами,
На все года восславить.
Пусть дружба, понимание
Всегда нас согревают,
Родство дает нам силы,
От бед оберегает.
Поздравления с Днем братьев и сестер в смс
Цените братьев и сестер,
Ведь все они — родная кровь,
Ведь вы же вместе с детских пор,
Дарите им только любовь!
Пусть будут ваши отношения
Полны гармонии, тепла,
Ведь вам друг друга, без сомнения,
Судьба не просто так дала!
С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.
Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.
Поздравляю я с Днем братьев и сестер,
Желаю вдохновения и счастья,
Пусть в отношениях не будет ссор,
А будут лишь гармония, удача.