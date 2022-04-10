День братьев и сестер-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Братья и сестры, те родные люди, которые знают нас как никто другой. С ними проживаешь и счастье, и горе. С ними не страшно, ведь они всегда найдут нужные слова и поддержат в любой ситуации! Желаем беречь друг друга!

Поздравляю с Днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как мы с тобой!