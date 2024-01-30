30 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

День Деда Мороза и Снегурочки и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 30 января

День воздушно-пузырчатой упаковки, а также другие необычные торжества, которые празднуют в мире сегодня.

Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз и Снегурочка.
dedmoroz-barnaul.ru

День Деда Мороза и Снегурочки

Такой интересный праздник отмечают еще с давних времен. Деда Мороза и Снегурочку знают все из самого детства. Именно они являются символом Нового Года. В этот день люди друг другу рассказывают легенды, истории про этих сказочных персонажей. А также известно, что каждый год 30 января Дед Мороз и Снегурочка уже совершают свое путешествие на Северный полюс. Это значит, что скоро к нам придет весна.

Поисковая операция. Компас.
Поисковая операция. Компас.
СС0

День красных стрелочек, показывающих на юг

Всем известно, что красная стрелка на компасе показывает на юг. Если вы запутались в местности, то можете смело использовать такой прибор. А 30 января не забудьте отпраздновать этот интересный праздник!

День воздушно-пузырчатой упаковки

Этот день отмечают каждый год в последний понедельник января. Воздушно-пузырчатая пленка (упаковка) — это гибкая прозрачная пластиковая пленка, равномерно покрытая под воздействием воды и моющих средств. Ее придумали ещё в 1957 году в США. Используют в наше время её для упаковки хрупких предметов, а также она считается популярным источником развлечения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость