День Деда Мороза и Снегурочки и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 30 января

День воздушно-пузырчатой упаковки, а также другие необычные торжества, которые празднуют в мире сегодня.

День Деда Мороза и Снегурочки

Такой интересный праздник отмечают еще с давних времен. Деда Мороза и Снегурочку знают все из самого детства. Именно они являются символом Нового Года. В этот день люди друг другу рассказывают легенды, истории про этих сказочных персонажей. А также известно, что каждый год 30 января Дед Мороз и Снегурочка уже совершают свое путешествие на Северный полюс. Это значит, что скоро к нам придет весна.

Поисковая операция. Компас. СС0

День красных стрелочек, показывающих на юг

Всем известно, что красная стрелка на компасе показывает на юг. Если вы запутались в местности, то можете смело использовать такой прибор. А 30 января не забудьте отпраздновать этот интересный праздник!

День воздушно-пузырчатой упаковки

Этот день отмечают каждый год в последний понедельник января. Воздушно-пузырчатая пленка (упаковка) — это гибкая прозрачная пластиковая пленка, равномерно покрытая под воздействием воды и моющих средств. Ее придумали ещё в 1957 году в США. Используют в наше время её для упаковки хрупких предметов, а также она считается популярным источником развлечения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале