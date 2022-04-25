День дочери-2022. Нежные поздравления в прозе, стихах и смс

Моя девочка родная,

Будет все пусть у тебя.

Только лучшего желаю

Тебе, доченька моя.



Будь здоровой и прекрасной,

Обожаемой всегда.

Чтобы в сердце твоем жили

Лишь любовь и доброта.



Отведу все беды, слезы

Я молитвою своей.

Чтоб лишь счастье улыбалось

В жизни сказочной твоей.