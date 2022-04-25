День дочери-2022. Нежные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем дочери в прозе
Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.
Поздравляю тебя, милая моя и замечательная доченька. Желаю с каждым днем расцветать, как прелестный цветок, наслаждаться яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя, достигать невероятных успехов в своем деле и любых начинаниях, покорять бравые вершины и получать море удовольствия от жизни.
Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты никогда не знала горестей и бед, всегда только на лице была улыбка, а если и будут слезы, то только от счастья!
Поздравления с Днем дочери в стихах
Моя девочка родная,
Будет все пусть у тебя.
Только лучшего желаю
Тебе, доченька моя.
Будь здоровой и прекрасной,
Обожаемой всегда.
Чтобы в сердце твоем жили
Лишь любовь и доброта.
Отведу все беды, слезы
Я молитвою своей.
Чтоб лишь счастье улыбалось
В жизни сказочной твоей.
Будь веселой и красивой.
Поздравляю я тебя!
Радости во всем желаю.
Будь счастливой, дочь моя.
Будь удачливой, здоровой.
Пусть сбываются мечты.
Получить тебе желаю
Все, чего захочешь ты.
Дочка родная,
Прими поздравленье!
Мои пожеланья,
Мое умиленье!
Нет больше награды
Даже на небесах,
Чем искорки счастья
В твоих ясных глазах!
Поздравления с Днем дочери в смс
Доченька, родная, солнца лучик!
Будь бодра, активна, весела,
Пусть не закрывают небо тучи,
Будет твоя жизнь пусть всегда светла!
Доченька, удачи
Тебе желаю я,
Счастливой и веселой
Пусть будет жизнь твоя!
И, несомненно, сбудутся
Пусть все твои мечты,
Желаю тебе счастья,
Добра и красоты!
Доченька, удачи
Тебе я пожелаю!
О чем мечтаешь,
Поверь, об этом знаю!
Неизбежно сбудутся
Желанья все твои,
Главное — ты этого
Только захоти!