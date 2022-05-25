День филолога-2022. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем филолога, друзья! Желаю творческих успехов, побольше позитива, счастья и крепкого здоровья. Пусть профессия продолжает радовать, и ваш великий вклад в науку не оставит равнодушным никого.

Поздравляю с Днем филолога! Желаю разноцветного и удивительного мира вокруг, в котором предстоит узнать еще много всего интересного, уникального. Желаю продолжать осуществлять свой весомый вклад в исследование исторических ценностей. Пусть каждый день будет интересным, ярким, необычным, будто литературное творчество каждого народа мира!