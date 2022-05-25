25 мая
﻿
Жизнь

День филолога-2022. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

День филолога празднуют 16 апреля. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Русский язык
Русский язык
CC0

Поздравления с Днем филолога в прозе

С Днем филолога, друзья! Желаю творческих успехов, побольше позитива, счастья и крепкого здоровья. Пусть профессия продолжает радовать, и ваш великий вклад в науку не оставит равнодушным никого.

Поздравляю с Днем филолога! Желаю разноцветного и удивительного мира вокруг, в котором предстоит узнать еще много всего интересного, уникального. Желаю продолжать осуществлять свой весомый вклад в исследование исторических ценностей. Пусть каждый день будет интересным, ярким, необычным, будто литературное творчество каждого народа мира!

Живите с радостью в душе, и пусть новый день приносит счастье! Пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами! С Днем филолога!

Образование. Учебники.
Образование. Учебники.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем филолога в стихах

У кого сегодня праздник?
У филологов, конечно,
Благ тебе желаю разных
И надежды бесконечной.

На работе — лишь успеха,
В доме — мира и уюта,
Пусть судьба тебе подарит
К счастью легкие маршруты!

С Днем филолога! Пусть праздник
Принесет сюрпризов разных,
Непременно все поздравят,
Улыбаться вас заставят!

Вы, филологи, к искусству
Всегда питали чувства,
Пусть вас радует культура,
В том числе литература!

В День филолога прими
От меня ты поздравления,
В языках ты просто супер,
Поражают достижения.

Я желаю в своем деле
Неизменно процветать,
Грани новые в науке,
Как и прежде, открывать.

Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com

Поздравления с Днем филолога в смс

С Днем филолога тебя!
Пусть закружит хороводом
Море радости, добра
Под счастливым небосводом.

Пусть доходы возрастут,
Пусть исполнятся мечтанья,
Дом наполнят пусть уют,
Теплота, любовь и пониманье.

Пусть ваше любимое дело
Приносит вам только успех,
И все начинания смело
Находят дорогу наверх.

Плутать в языках и глаголах —
На это терпение надо.
Желаю его вам, филолог,
И много удачи в награду!

День филолога почетный,
Изучает он слова,
Знаки препинанья четко
Знает ставить, где, когда.

Безошибочно он пишет,
В предложеньях знает толк,
Литератор просто высший,
А в грамматике он — волк.

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость