День филолога-2022. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем филолога в прозе
С Днем филолога, друзья! Желаю творческих успехов, побольше позитива, счастья и крепкого здоровья. Пусть профессия продолжает радовать, и ваш великий вклад в науку не оставит равнодушным никого.
Поздравляю с Днем филолога! Желаю разноцветного и удивительного мира вокруг, в котором предстоит узнать еще много всего интересного, уникального. Желаю продолжать осуществлять свой весомый вклад в исследование исторических ценностей. Пусть каждый день будет интересным, ярким, необычным, будто литературное творчество каждого народа мира!
Живите с радостью в душе, и пусть новый день приносит счастье! Пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами! С Днем филолога!
Поздравления с Днем филолога в стихах
У кого сегодня праздник?
У филологов, конечно,
Благ тебе желаю разных
И надежды бесконечной.
На работе — лишь успеха,
В доме — мира и уюта,
Пусть судьба тебе подарит
К счастью легкие маршруты!
С Днем филолога! Пусть праздник
Принесет сюрпризов разных,
Непременно все поздравят,
Улыбаться вас заставят!
Вы, филологи, к искусству
Всегда питали чувства,
Пусть вас радует культура,
В том числе литература!
В День филолога прими
От меня ты поздравления,
В языках ты просто супер,
Поражают достижения.
Я желаю в своем деле
Неизменно процветать,
Грани новые в науке,
Как и прежде, открывать.
Поздравления с Днем филолога в смс
С Днем филолога тебя!
Пусть закружит хороводом
Море радости, добра
Под счастливым небосводом.
Пусть доходы возрастут,
Пусть исполнятся мечтанья,
Дом наполнят пусть уют,
Теплота, любовь и пониманье.
Пусть ваше любимое дело
Приносит вам только успех,
И все начинания смело
Находят дорогу наверх.
Плутать в языках и глаголах —
На это терпение надо.
Желаю его вам, филолог,
И много удачи в награду!
День филолога почетный,
Изучает он слова,
Знаки препинанья четко
Знает ставить, где, когда.
Безошибочно он пишет,
В предложеньях знает толк,
Литератор просто высший,
А в грамматике он — волк.