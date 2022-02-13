Всемирный день радио-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День радио шумно шагает,

Встречаем его у порога,

Пусть каждый сегодня знает,

Что радио радости дарит много!



Поздравим связистов мы все вместе,

Пусть солнце для вас сияет,

Пусть не сидится на месте

И пусть радио процветает!

На радиоволнах вещают

Про день сегодняшний прекрасный

И весь народ оповещают,

Что ожидается погода ясной,

Давайте ж поздравок прочтем

Для тех, кто трудится для нас,

И все нюансы мы учтем,

Читая поздравленье наше!