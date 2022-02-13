Всемирный день радио-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем радио-2022 в прозе
День радио — чудесный праздник! Ведь для многих радио — это настоящий друг, это приятное время, хорошая музыка или важные новости! Примите поздравления и пожелания успехов, новых достижений и интересных эфиров!
Поздравляю с Днем радио! Хочу пожелать всегда настраиваться на любимую волну удачи и везения, ловить частоты счастья и веселья, выбирать песни, поднимающие настроение и тонус, слушать хорошие новости, интересные истории и добрые советы.
Поздравляю с Днем радио. Хочу пожелать с веселой песней идти по жизни, с хорошими новостями встречать новый день, с любимой радиоволной не расставаться никогда и во всем видеть только прекрасное.
Поздравления с Всемирным днем радио-2022 в стихах
Радио всюду
Громко поет,
Бодрость и радость
Людям дает!
Счастливы будьте,
Здоровы всегда,
Пусть вам сияет
Удачи звезда!
Пусть будет радость,
Уходит беда,
А поздравок наш
Поможет всегда!
Радио всегда
Полезно,
Музыка на нем
Чудесна!
А ведущий —
Просто класс,
Развлекает
Клево нас!
С Днем радио, связисты!
Вы лучшие, вы знаете,
Что в жизни «неказисто»,
Вы все нам объясняйте!
Пусть сбудутся надежды,
Пусть сбудутся мечты,
И будьте с нами, как и прежде
Каждый день будьте с нами вы!
Поздравления с Всемирным днем радио-2022 в смс
День радио шумно шагает,
Встречаем его у порога,
Пусть каждый сегодня знает,
Что радио радости дарит много!
Поздравим связистов мы все вместе,
Пусть солнце для вас сияет,
Пусть не сидится на месте
И пусть радио процветает!
На радиоволнах вещают
Про день сегодняшний прекрасный
И весь народ оповещают,
Что ожидается погода ясной,
Давайте ж поздравок прочтем
Для тех, кто трудится для нас,
И все нюансы мы учтем,
Читая поздравленье наше!
Работникам связи огромный «привет».
С Днем радио вас, дорогие.
Мы можем увидеть лишь точки с тире,
Для вас же они — позывные!