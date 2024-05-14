История праздника
В России 14 мая 2024 года будут отмечать День фрилансера. В этом году праздник выпадает на пятницу. Дата была выбрана не случайно: в 2005 году была открыта первая российская биржа фриланса, на которой можно найти предложения удаленной работы.
Как поздравить фрилансера в смс
1
Новый праздник появился
Стильный, модный, молодой,
День фрилансера сегодня
Отмечаем всей страной.
Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
И всегда успеха градус
Обязательно растет!
2
В день фрилансера желаю,
Пусть не рвутся провода,
Интернет не дорожает,
И заказ будет всегда!
Впереди тебе открытий,
Будь успешным, знаменитым,
Счастье, радость и свобода,
Пусть встречают у порога!
3
Удаленная работа —
Это дело непростое,
В этот день фрилансер каждый
Поздравления достоин,
Всем фрилансерам желаем
Много прибыльных заказов,
Своевременной оплаты,
Счастья и моментов классных!
4
С Днем фрилансера! Доходы
Пусть твои всегда растут,
А ненужные заботы
Сгинут, просто пропадут.
На просторах интернета
Ты заказы находи,
И пускай тебя при этом
Ждет удача впереди!
Как поздравить фрилансера в стихах
1
Новый праздник появился
Стильный, модный, молодой,
День фрилансера сегодня
Отмечаем всей страной.
Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
И всегда успеха градус
Обязательно растет!
2
День фрилансера. Ура!
Быть свободным навсегда.
Пусть работа вся свершится,
Много денег принеся.
График составляй, как хочешь.
И работай, как всегда,
Без начальника — тирана.
Дома, только на себя.
Этот праздник очень важен
Для таких вот молодцов.
Этот день объединяет
Всех работников — творцов!
3
В день фрилансера желаю,
Пусть не рвутся провода,
Интернет не дорожает,
И заказ будет всегда!
Впереди тебе открытий,
Будь успешным, знаменитым,
Счастье, радость и свобода,
Пусть встречают у порога!
4
С Днем фрилансера! Доходы
Пусть твои всегда растут,
А ненужные заботы
Сгинут, просто пропадут.
На просторах интернета
Ты заказы находи,
И пускай тебя при этом
Ждет удача впереди!
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