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Жизнь

День фрилансера. История праздника, как поздравить в стихах и смс

В России 14 мая 2024 года будут отмечать День фрилансера. Этот праздник посвящен людям, которые работают удаленно и выполняют свои профессиональные обязанности из дома или любой точки мира при помощи интернета. Как поздравить фрилансера расскажет altapress.ru

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

История праздника

В России 14 мая 2024 года будут отмечать День фрилансера. В этом году праздник выпадает на пятницу. Дата была выбрана не случайно: в 2005 году была открыта первая российская биржа фриланса, на которой можно найти предложения удаленной работы.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

Как поздравить фрилансера в смс

1

Новый праздник появился
Стильный, модный, молодой,
День фрилансера сегодня
Отмечаем всей страной.

Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
И всегда успеха градус
Обязательно растет!

2

В день фрилансера желаю,
Пусть не рвутся провода,
Интернет не дорожает,
И заказ будет всегда!

Впереди тебе открытий,
Будь успешным, знаменитым,
Счастье, радость и свобода,
Пусть встречают у порога!

3

Удаленная работа —
Это дело непростое,
В этот день фрилансер каждый
Поздравления достоин,
Всем фрилансерам желаем
Много прибыльных заказов,
Своевременной оплаты,
Счастья и моментов классных!

4

С Днем фрилансера! Доходы
Пусть твои всегда растут,
А ненужные заботы
Сгинут, просто пропадут.

На просторах интернета
Ты заказы находи,
И пускай тебя при этом
Ждет удача впереди!

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

Как поздравить фрилансера в стихах

1

Новый праздник появился
Стильный, модный, молодой,
День фрилансера сегодня
Отмечаем всей страной.

Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
И всегда успеха градус
Обязательно растет!

2

День фрилансера. Ура!
Быть свободным навсегда.
Пусть работа вся свершится,
Много денег принеся.

График составляй, как хочешь.
И работай, как всегда,
Без начальника — тирана.
Дома, только на себя.

Этот праздник очень важен
Для таких вот молодцов.
Этот день объединяет
Всех работников — творцов!

3

В день фрилансера желаю,
Пусть не рвутся провода,
Интернет не дорожает,
И заказ будет всегда!

Впереди тебе открытий,
Будь успешным, знаменитым,
Счастье, радость и свобода,
Пусть встречают у порога!

4

С Днем фрилансера! Доходы
Пусть твои всегда растут,
А ненужные заботы
Сгинут, просто пропадут.

На просторах интернета
Ты заказы находи,
И пускай тебя при этом
Ждет удача впереди!

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