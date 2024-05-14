В России 14 мая 2024 года будут отмечать День фрилансера. Этот праздник посвящен людям, которые работают удаленно и выполняют свои профессиональные обязанности из дома или любой точки мира при помощи интернета. Как поздравить фрилансера расскажет altapress.ru

История праздника

В России 14 мая 2024 года будут отмечать День фрилансера. В этом году праздник выпадает на пятницу. Дата была выбрана не случайно: в 2005 году была открыта первая российская биржа фриланса, на которой можно найти предложения удаленной работы.

Ноутбук, интернет. CC0

Как поздравить фрилансера в смс

1

Новый праздник появился

Стильный, модный, молодой,

День фрилансера сегодня

Отмечаем всей страной.



Пусть работа будет в радость,

Принесет большой доход,

И всегда успеха градус

Обязательно растет!

2

В день фрилансера желаю,

Пусть не рвутся провода,

Интернет не дорожает,

И заказ будет всегда!



Впереди тебе открытий,

Будь успешным, знаменитым,

Счастье, радость и свобода,

Пусть встречают у порога!

3

Удаленная работа —

Это дело непростое,

В этот день фрилансер каждый

Поздравления достоин,

Всем фрилансерам желаем

Много прибыльных заказов,

Своевременной оплаты,

Счастья и моментов классных!

4

С Днем фрилансера! Доходы

Пусть твои всегда растут,

А ненужные заботы

Сгинут, просто пропадут.



На просторах интернета

Ты заказы находи,

И пускай тебя при этом

Ждет удача впереди!

Ноутбук, интернет. CC0

Как поздравить фрилансера в стихах

1

Новый праздник появился

Стильный, модный, молодой,

День фрилансера сегодня

Отмечаем всей страной.



Пусть работа будет в радость,

Принесет большой доход,

И всегда успеха градус

Обязательно растет!

2

День фрилансера. Ура!

Быть свободным навсегда.

Пусть работа вся свершится,

Много денег принеся.



График составляй, как хочешь.

И работай, как всегда,

Без начальника — тирана.

Дома, только на себя.



Этот праздник очень важен

Для таких вот молодцов.

Этот день объединяет

Всех работников — творцов!

3

В день фрилансера желаю,

Пусть не рвутся провода,

Интернет не дорожает,

И заказ будет всегда!



Впереди тебе открытий,

Будь успешным, знаменитым,

Счастье, радость и свобода,

Пусть встречают у порога!

4

С Днем фрилансера! Доходы

Пусть твои всегда растут,

А ненужные заботы

Сгинут, просто пропадут.



На просторах интернета

Ты заказы находи,

И пускай тебя при этом

Ждет удача впереди!

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