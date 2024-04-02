2 апреля
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Жизнь

День геолога — 2 апреля. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Исследователи тайн земли отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресение апреля. Altapress.ru подготовил для геологов душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Камни, ископаемые, минералы, геология.
Камни, ископаемые, минералы, геология.
СС0

Поздравления с Днем геологов в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем геолога! Пусть земля открывает вам свои тайны, улыбается удача, и вы находите то, что ищете. Пускай работа приносит моральное и материальное удовлетворение, командировки будут интересными, а дома всегда ждут любящие родные!

В замечательный праздник геологов хотим пожелать Вам от всей души радости новых открытий, вдохновения, свершений и приключений, верной дружбы и надёжной поддержки. Пусть неизведанное всегда несет в себе что-то новое и значительное. Будьте здоровы и благополучны.

Кто как вы ты знаете о трудностях не понаслышке. И в первую очередь хочется пожелать, чтобы трудности не затмили боевой дух, а лишь способствовали его укреплению. Пусть удача не покидает вас на рабочем поприще!

Камни, ископаемые, минералы, геология.
Камни, ископаемые, минералы, геология.
СС0

Поздравления с Днем геологов в стихах

С Днем геолога поздравлю
Вас, романтики дорог,
И сегодня на удачу
Я вам шлю свой поздравок.

Братья солнцу вы и ветру,
И сестра для вас земля,
Открывать ее секреты
В праздник пожелаю я.

Пусть рюкзак не тянет плечи,
Пусть горит огонь костра,
Вам, геологи, желаю,
Мира, счастья и добра.

С Днем Геолога, ребята,
Вас сегодня поздравляю,
Экспедиций вам успешных
В этот праздник пожелаю.

Желаю вам удачу
И счастье отыскать
Из недр жизни сложной
Любовь вам откопать.

Оценен пусть достойно
Всегда ваш будет труд,
В любви и понимании
Пусть годы лишь идут.

Ты в недрах можешь быстро отыскать
Буквально все, что только пожелаешь.
В твоих руках вдруг может камень заблистать,
Все драгоценности ты друг от друга отличаешь.

Геолог, поздравляю с праздником тебя!
Желаю быть счастливей всех на свете,
Пусть будет жизнь улыбками полна,
А каждый миг пусть будет светел.

Камни, ископаемые, минералы, геология.
Камни, ископаемые, минералы, геология.
СС0

Поздравления с Днем геологов в смс

Ты устали не знаешь,
Раскопки проводя,
Но нынче отдыхаешь,
Ведь праздник у тебя!

Геолог, поздравляя,
Желаю счастья, благ,
Пусть к радости без края
Приводит каждый шаг!

Неустанная работа,
О природе всё забота,
Шахты, лестницы, ура,
С Днём геологов, друзья!

Пусть удача улыбнется,
Горе в жизни не коснется,
Сил в работе, процветания,
В коллективе обожания!

День геолога сегодня,
Поздравляю вас, ребята,
На находки будет пусть
Каждый ваш поход богатым.

Экспедиций вам желаю
Ярких, интересных
И открытий для страны —
Важных и чудесных.

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