День геолога — 2 апреля. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем геолога поздравлю

Вас, романтики дорог,

И сегодня на удачу

Я вам шлю свой поздравок.



Братья солнцу вы и ветру,

И сестра для вас земля,

Открывать ее секреты

В праздник пожелаю я.



Пусть рюкзак не тянет плечи,

Пусть горит огонь костра,

Вам, геологи, желаю,

Мира, счастья и добра.

С Днем Геолога, ребята,

Вас сегодня поздравляю,

Экспедиций вам успешных

В этот праздник пожелаю.



Желаю вам удачу

И счастье отыскать

Из недр жизни сложной

Любовь вам откопать.



Оценен пусть достойно

Всегда ваш будет труд,

В любви и понимании

Пусть годы лишь идут.