День главбуха-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Желаем вам приумножать

Лишь счастье, радость и достаток,

И все проблемы вычитать,

Во всех делах иметь порядок!



Пускай приносит вам работа

Успех и позитив всегда!

Пускай все важные отчеты

Вам удаются без труда!

Все главбухи отмечают

День профессии своей!

Их сегодня поздравляем,

Жизнь пусть станет веселей.

Пусть сбываются надежды,

В семье царит покой всегда,

Окружает пусть лишь счастье,

И забудет дом беда!