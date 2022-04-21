21 апреля
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Жизнь

День главбуха-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День главного бухгалтера празднуют 21 апреля. Теплые поздравления — в подборке altapress.ru.

Калькулятор.
Калькулятор.
pixabay.com

Поздравления с Днем главбуха в прозе

С Днем главного бухгалтера! Пусть в жизнь все сходится, словно цифры, все будет по намеченному плану и получается по щелчку пальцев. Пусть работа приносит не только удовольствие, но и хороший доход. С праздником!

Поздравляем с профессиональным праздником бухгалтеров, пусть всегда сходятся в вашей жизни все важные показатели, пусть ваши планы всегда будут четкими и структурированными. Желаем вам семейного благополучия, радости и любви.

Поздравляю с Днем главного бухгалтера и желаю всегда оставаться главой чистой, честной бухгалтерии, не встречать препятствий на своем пути, с абсолютной уверенностью вести успешную работу и с доброй надеждой сердца счастливо жить.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем главбуха в стихах

Поздравляю с Днем главбуха
И желаю в этот час,
Пусть огромная везуха
В жизни выручит не раз!

И серьезные финансы
Пусть рекой в карман текут,
Будут все мечты сбываться,
И награды ждут за труд!

Поздравляю с Днем главбуха!
И желаю силы духа,
Знаю точно, что нужна
Вам в профессии она!

Труд ваш важный, сложный очень.
Иногда вы даже ночью
Вспоминаете отчет,
Но пусть классно жизнь идет!

В бухгалтерии, бесспорно,
Вы фигура главная,
Всей финансовой системы
Буква вы заглавная.

С праздником прекрасным вашим,
Главный наш бухгалтер,
Пусть холодным будет ум,
Добрым же — характер.

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

Поздравления с Днем главбуха в смс

Желаем вам приумножать
Лишь счастье, радость и достаток,
И все проблемы вычитать,
Во всех делах иметь порядок!

Пускай приносит вам работа
Успех и позитив всегда!
Пускай все важные отчеты
Вам удаются без труда!

Все главбухи отмечают
День профессии своей!
Их сегодня поздравляем,
Жизнь пусть станет веселей.
Пусть сбываются надежды,
В семье царит покой всегда,
Окружает пусть лишь счастье,
И забудет дом беда!

Бухгалтер самый главный,
Желаем, чтоб в работе
Твои сбывались планы,
И был «ажур» в отчете!

Пусть цифры все сойдутся
В один ответ, но верный.
Успехи улыбнутся
На лестнице карьерной!

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