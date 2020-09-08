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Жизнь

День города без звезд. 290-летие Барнаула отпразднуют без именитых певцов

Организаторы Дня города в Барнауле решили не приглашать звездного гостя, пишет amic.ru.

Барнаульцы смотрят выступление Кадышевой.
Барнаульцы смотрят выступление Кадышевой.
Евгения Родочинская

Изначально ожидалось, что Барнаул может посетить Елена Темникова, Митя Фомин и группа «Дискотека Авария». Планировалось часовое выступление на пл. Сахарова, но из-за коронавируса от этого решили отказаться, отмечает издание.

Полная программа праздника пока неизвестна. Точно ясно, что пройдет авиашоу «Стрижей».

Представители авиагруппы уже встречались с главой Барнаула Вячеславом Франком и подтвердили, что будут участвовать в Дне города. Летная группа планирует прибыть уже 16 сентября.

Как ранее сообщалось, День города пройдет 19 сентября. Барнаулу исполнится 290 лет.

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