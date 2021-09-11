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День города Барнаула 2021
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Жизнь

День города online. Трансляция с 291-летия Барнаула

Редакция altapress.ru в режиме реального времени рассказывает, как краевая столица отмечает свой праздник.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Столица Алтайского края 11 сентября отмечает 291-летие. В этом году День города проходит в «сжатом» варианте из-за неблагоприятной эпидситуации по коронавирусу. Тем не менее, праздник состоится.

Напомним, что в этом году главная тема Дня города — присвоение краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести».

10:13. В парке Центрального района с самого утра проходит выставка народных ремесел. Пока что здесь еще не очень много гостей, но в течение дня, очевидно, посетителей прибавится.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

10:22. Вот такая приятная компания. Дядя Федор, пес, кот и родители.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

10:26. А еще обратим внимание на то, что 11 сентября в Барнаул с рабочим визитом приехал глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. И хоть его прибытие никак не связано с Днем города, он объедет едва ли не весь город.

Михаил Мурашко.
Михаил Мурашко.
government.ru

Если кто-то не знает, то вот это и есть Михаил Альбертович Мурашко.

10:31. Погода сегодня не очень. Но это не повод сидеть дома и думать, что в городе нечего посмотреть. Для желающих выбраться из уютных квартир — программа праздника.

10:33. Немного этнических мотивов. Напомним, что этнокультурные сообщества каждый год с удовольствием принимают участие в Дне города и рассказывают о своей культуре массам.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

10:37. А вот это, надо полагать, уже культурная эклектика.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

10:49. Барнаул — город многонациональный. И сегодня в городе посадили дерево дружбы народов!

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

11:00. Дерево дружбы посадили! В церемонии принял участие глава Барнаула Вячеслав Франк, спикер гордумы Галина Буевич.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

А это самый главный участник церемонии!

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

И еще немного народных мотивов.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

11:15. А на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной сейчас так! Здесь проходит романтическая выставка. Любителям танцев и цветочных композиций сюда.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.

Ну и конечно же нет ничего лучше свежего и ароматного мяса!

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
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