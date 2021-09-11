День города online. Трансляция с 291-летия Барнаула

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
Столица Алтайского края 11 сентября отмечает 291-летие. В этом году День города проходит в «сжатом» варианте из-за неблагоприятной эпидситуации по коронавирусу. Тем не менее, праздник состоится.
Напомним, что в этом году главная тема Дня города — присвоение краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести».
10:13. В парке Центрального района с самого утра проходит выставка народных ремесел. Пока что здесь еще не очень много гостей, но в течение дня, очевидно, посетителей прибавится.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
10:22. Вот такая приятная компания. Дядя Федор, пес, кот и родители.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
10:26. А еще обратим внимание на то, что 11 сентября в Барнаул с рабочим визитом приехал глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. И хоть его прибытие никак не связано с Днем города, он объедет едва ли не весь город.
Михаил Мурашко.
government.ru
Если кто-то не знает, то вот это и есть Михаил Альбертович Мурашко.
10:31. Погода сегодня не очень. Но это не повод сидеть дома и думать, что в городе нечего посмотреть. Для желающих выбраться из уютных квартир — программа праздника.
10:33. Немного этнических мотивов. Напомним, что этнокультурные сообщества каждый год с удовольствием принимают участие в Дне города и рассказывают о своей культуре массам.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
10:37. А вот это, надо полагать, уже культурная эклектика.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
10:49. Барнаул — город многонациональный. И сегодня в городе посадили дерево дружбы народов!
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
11:00. Дерево дружбы посадили! В церемонии принял участие глава Барнаула Вячеслав Франк, спикер гордумы Галина Буевич.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
А это самый главный участник церемонии!
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
И еще немного народных мотивов.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.
11:15. А на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной сейчас так! Здесь проходит романтическая выставка. Любителям танцев и цветочных композиций сюда.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.
Ну и конечно же нет ничего лучше свежего и ароматного мяса!
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
altapress.ru.