Уже снежинок хороводы,

Кружась, мелькают на дворе,

День информатики в России

Все отмечают в декабре.



Компьютер создан не напрасно,

Он облегчает людям жизнь

Для всех ПК — стал другом верным,

В нем разум, мысли собрались.



Он помогает нам в работе,

Решает важные дела,

И информатика, пожалуй,

Для всех людей сейчас важна!

Уж в прошлом время динозавров,

Шкур мамонта и острых стрел.

Не понимаем мы значения

Уже шарльер и монгольфьер.



Сегодня в царстве технологий

Высоких человек живет.

Простым нажатием на мышку

Привет он другу отошлет.



Без информации, конечно,

Наука, человек бессильны.

Сегодня праздник отмечаем —

День информатики в России.