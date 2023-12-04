День информатики - 4 декабря. Технологичные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем информатики в прозе
Компьютеры с каждым днем все больше и больше приходят в нашу жизнь. Именно потому День Информатики в России — это уже не столько день, сколько символ наступившей эпохи. С праздником, и пусть компьютерные технологии в нашей жизни приносят лишь пользу.
В День информатики в России пожелаю четко поставленных задач и правильных решений, успешных программ и высоких достижений, большого энтузиазма и передачи информации без каких-либо искажений.
Поздравляю с Днем информатики в России и желаю всегда обладать важной информацией для успеха, иметь в жизни надёжный антивирус от проблем и недуг. Успехов в работе и только высоких результатов, упорства, настойчивости, сообразительности и удачи для достижений поставленных целей.
Поздравления с Днем информатики в стихах
Уже снежинок хороводы,
Кружась, мелькают на дворе,
День информатики в России
Все отмечают в декабре.
Компьютер создан не напрасно,
Он облегчает людям жизнь
Для всех ПК — стал другом верным,
В нем разум, мысли собрались.
Он помогает нам в работе,
Решает важные дела,
И информатика, пожалуй,
Для всех людей сейчас важна!
Уж в прошлом время динозавров,
Шкур мамонта и острых стрел.
Не понимаем мы значения
Уже шарльер и монгольфьер.
Сегодня в царстве технологий
Высоких человек живет.
Простым нажатием на мышку
Привет он другу отошлет.
Без информации, конечно,
Наука, человек бессильны.
Сегодня праздник отмечаем —
День информатики в России.
Мир похож на муравейник,
В нем полно людей и наций,
Люди делятся в нем все,
Обоюдно информацией,
И компьютеры повсюду,
И везде есть интернет,
Информацию дает,
И получает там весь свет.
Благодаря кому развился,
Глупый человек двуногий,
Поздравляю с славным днем,
Информативных технологий!
Поздравления с Днем информатики в смс
Запрограммируем удачу
В день информатики нам всем!
Еще и счастья бы в придачу,
И много знаний без проблем!
Логично выстроились звезды,
Им этот праздник по душе,
И с праздником, пока не поздно,
Шлю поздравления тебе!
День информатики сегодня,
Вас поздравляю от души,
Пускай вам байты будут в помощь,
Желаю счастья вам в сети.
Пусть интересная наука
Вам помогает каждый день,
Учить программы и быть «в курсе»
Пусть никогда не будет лень.
С днем информатики тебя
Поздравляю я!
Будь всегда простым,
Сегодня не грустим!
Сегодня от экрана
Прогонит даже мама.
Веселитесь все друзья,
С днем технологий и тебя!