Над слесарями дирижер Наш инженер-механик. С тобой короткий разговор, Порядка ты охранник! Чтоб не халтурил, не уснул В «цеху» не один слесарь, Для «пенделя» в твоем шкафу Есть непременно место! Желаем наивысших благ. Ты основной участник, Виновник чудо-торжества, Пусть будет ярким праздник!

Все проекты впереди Получались просто Чтоб. За будущим следи, Выше — только звезды.

Поздравляю! Инженер — На столетья гордо Пусть звучит. Всегда пример: Сила, ум и скорость.

Кто работает всегда, Затаив дыханье? Но рука твоя тверда, Инженер-механик.

Инженеров-механиков мы поздравляем,

Желаем везения везде и во всем,

Пусть техника служит надежно, железно,

Работает четко и ночью, и днем!

Зарплату — побольше, работы — поменьше,

Желаем, чтоб солнцем искрилась душа!

Пусть будет любовь, как в июле черешня,

И жизнь, как малина, всегда хороша!