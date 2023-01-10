10 января
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Жизнь

День инженера-механика ВМФ РФ — 10 января. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Свой профессиональный праздник инженеры-механики военно-морского флота РФ отмечают 10 января. Altapress.ru подготовил для них теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Инженеры-строители.
Инженеры-строители.
СС0

Поздравления с Днем инженера-механика в прозе

Поздравляем с Днем инженера-механика всех, имеющих отношение к этой профессии! У вас золотые руки и ясный ум. Мы восхищаемся вашей ловкостью и вашими навыками. Будьте здоровы, счастливы. Пусть в работе дела всегда идут в гору, пусть дом будет полной чашей добра, радости и богатства!

Поздравляем всех инженеров-механиков с их профессиональным праздником. Вы — выдающиеся трудяги и гении, способные заставить работать набор бесполезных самих по себе вещей. Так что с праздником вас, оставайтесь всегда такими же талантливыми, потому что без вас нам не справиться.

У хорошего инженера острый ум, ему присуще доскональное знание многих дисциплин… но и без фантазии в его деле — никуда! Так пусть ваши разработки будут смелыми, будьте всегда готовы изменять завтрашний день к лучшему — в научном и личном планах! Поздравляю!

Механик. Ремонт автомобиля.
Механик. Ремонт автомобиля.
Pixabay.com.

Поздравления с Днем инженера-механика в стихах

Над слесарями дирижер
Наш инженер-механик.
С тобой короткий разговор,
Порядка ты охранник!
Чтоб не халтурил, не уснул
В «цеху» не один слесарь,
Для «пенделя» в твоем шкафу
Есть непременно место!
Желаем наивысших благ.
Ты основной участник,
Виновник чудо-торжества,
Пусть будет ярким праздник!

Кто работает всегда,
Затаив дыханье?
Но рука твоя тверда,
Инженер-механик.

Поздравляю! Инженер —
На столетья гордо
Пусть звучит. Всегда пример:
Сила, ум и скорость.

Все проекты впереди
Получались просто
Чтоб. За будущим следи,
Выше — только звезды.

Инженеров-механиков мы поздравляем,
Желаем везения везде и во всем,
Пусть техника служит надежно, железно,
Работает четко и ночью, и днем!

Зарплату — побольше, работы — поменьше,
Желаем, чтоб солнцем искрилась душа!
Пусть будет любовь, как в июле черешня,
И жизнь, как малина, всегда хороша!

Механик. Ремонт автомобиля.
Механик. Ремонт автомобиля.
Pixabay.com.

Поздравления с Днем инженера-механика в смс

Пусть работает четко, налажено
Твоей жизни крутой механизм,
Ведь твои достиженья «бумажные"
Упрощают сегодня нам жизнь.
Благодарность сегодня вручаем мы
И сердечный огромный респект.
Пусть сбываются все твои чаянья,
Инженер, наивысших побед!

За четкость, сноровку, наметанный глаз
Мы превозносим сегодня вас!
Пусть пика достигнет работоспособность,
Здоровья и силы. Вы — наша гордость!
Для слесарей вы достойный пример.
С праздником значимым, наш инженер!

Ты — механик-инженер,
И для всех в труде пример!
Знаешь, что в работе нужно,
На тебя равняясь дружно
Поздравляем с твоим днем
Будь по-прежнему любим
И семьей и коллективом
Не болей и будь счастливым!

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