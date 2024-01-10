Поздравления с Днем инженера-механика в прозе
Поздравляем с Днем инженера-механика всех, имеющих отношение к этой профессии! У вас золотые руки и ясный ум. Мы восхищаемся вашей ловкостью и вашими навыками. Будьте здоровы, счастливы. Пусть в работе дела всегда идут в гору, пусть дом будет полной чашей добра, радости и богатства!
Поздравляем всех инженеров-механиков с их профессиональным праздником. Вы — выдающиеся трудяги и гении, способные заставить работать набор бесполезных самих по себе вещей. Так что с праздником вас, оставайтесь всегда такими же талантливыми, потому что без вас нам не справиться.
У хорошего инженера острый ум, ему присуще доскональное знание многих дисциплин… но и без фантазии в его деле – никуда! Так пусть ваши разработки будут смелыми, будьте всегда готовы изменять завтрашний день к лучшему — в научном и личном планах! Поздравляю!
Поздравления с Днем инженера-механика в стихах
Над слесарями дирижер
Наш инженер-механик.
С тобой короткий разговор,
Порядка ты охранник!
Чтоб не халтурил, не уснул
В «цеху» не один слесарь,
Для «пенделя» в твоем шкафу
Есть непременно место!
Желаем наивысших благ.
Ты основной участник,
Виновник чудо-торжества,
Пусть будет ярким праздник!
Кто работает всегда,
Затаив дыханье?
Но рука твоя тверда,
Инженер-механик.
Поздравляю! Инженер —
На столетья гордо
Пусть звучит. Всегда пример:
Сила, ум и скорость.
Все проекты впереди
Получались просто
Чтоб. За будущим следи,
Выше — только звезды.
Инженеров-механиков мы поздравляем,
Желаем везения везде и во всем,
Пусть техника служит надежно, железно,
Работает четко и ночью, и днем!
Зарплату — побольше, работы — поменьше,
Желаем, чтоб солнцем искрилась душа!
Пусть будет любовь, как в июле черешня,
И жизнь, как малина, всегда хороша!
Поздравления с Днем инженера-механика в смс
Пусть работает четко, налажено
Твоей жизни крутой механизм,
Ведь твои достиженья «бумажные»
Упрощают сегодня нам жизнь.
Благодарность сегодня вручаем мы
И сердечный огромный респект.
Пусть сбываются все твои чаянья,
Инженер, наивысших побед!
За четкость, сноровку, наметанный глаз
Мы превозносим сегодня вас!
Пусть пика достигнет работоспособность,
Здоровья и силы. Вы – наша гордость!
Для слесарей вы достойный пример.
С праздником значимым, наш инженер!
Ты — механик-инженер,
И для всех в труде пример!
Знаешь, что в работе нужно,
На тебя равняясь дружно
Поздравляем с твоим днем
Будь по-прежнему любим
И семьей и коллективом
Не болей и будь счастливым!
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