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Жизнь

День кадровика. Кого и как поздравить в прозе, стихах и смс

Ежегодно 24 мая отмечается День кадрового работника, который также называют Днем кадровика. Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам отделов кадров российских компаний, организаций и предприятий. В 2024 году этот день будет отмечаться в пятницу.

Бухгалтерия.
Бухгалтерия.
ООО «1+1»

Профессия кадровика

Работа с кадрами играет важную роль в любой компании. В настоящее время даже небольшие организации имеют специалиста или целый отдел, который занимается персоналом, ведь от HR-специалистов во многом зависят успех и рост ключевых показателей предприятия.

Кадровики выполняют множество функций: они занимаются подбором персонала, принимают на работу новых сотрудников, ведут кадровую документацию и личные дела работников, рассчитывают заработную плату, больничные и отпуска, взаимодействуют с другими отделами и государственными структурами — Пенсионным фондом, Налоговой и Миграционной службами.

Кроме того, специалисты такого профиля помогают решать возникающие вопросы и урегулировать конфликты в сфере труда. Также кадровик представляет компанию, поскольку именно он первым встречает нового соискателя и знакомит его с работодателем.

Налоги. Бухгалтерия.
Налоги. Бухгалтерия.
открытые источники (CC0)

Как поздравить кадровика в прозе

1

С профессиональным праздником! Легких решений всех поставленных задач, меньше проверок, больше отдыха. Желаем успехов в работе. Желаем, чтобы труд был оценен по достоинству. Здоровья Вам и Вашим близким!

2

Поздравляю с Днем кадрового работника! Желаю, чтобы Ваш зоркий профессионализм не ошибался в выборе работников. Пускай начальство высоко ценит труд, коллеги уважают и бегут за советом, а близкие дарят любовь и поддержку. Достойной оплаты, удовлетворения от работы, радостного настроения и жизненных побед!

3

С Днем кадрового работника! Ваш скрупулезный труд, проницательность и дисциплина — основа производственного процесса. Желаю вам стрессоустойчивости, легкой отчетности и доброжелательных коллег. Пусть работа вдохновляет, здоровье только улучшается, а зарплата радует.

Налоги. Бухгалтерия.
Налоги. Бухгалтерия.
открытые источники (CC0)

Как поздравить кадровика в стихах

1

Спешу поздравить с Днем кадровика
И пожелать в работе вдохновенья,
И пусть порой работа нелегка,
Желаю делать все с особым рвеньем.

Пускай в карьере ждет всегда успех,
И пусть не будет в жизни огорчений,
Желаю быть всегда счастливей всех,
И делать все с хорошим настроеньем!

2

Желаю в День кадровика
Удачи в буднях трудовых.
Работа будет пусть легка,
Из ситуаций непростых
Желаю просто выходить,
Шагать уверенно вперед.
Ну а в награду получить
За честный труд большой доход!

3

Поздравляю от души
Тех, кто трудится в тиши,
Кто за кадры отвечает,
Хорошо работу знает!

Пожелаю вам удачи
И в работе, и в семье,
Счастья много, не иначе,
Быть успешными везде!

Бухгалтер.
Бухгалтер.
Фото: GettyImages

Как поздравить кадровика в смс

1

С профессиональным праздником! Легких решений всех поставленных задач, меньше проверок, больше отдыха. Желаем успехов в работе. Желаем, чтобы труд был оценен по достоинству. Здоровья Вам и Вашим близким!

2

В этот День кадровика
Пусть, как у охотника,
Будет легкою рука
В выборе работника.

Пусть зарплата возрастет,
И доход умножится,
В жизни крупно повезет,
Все удачно сложится!

3

Кто, когда и где учился,
Сколько, кем, когда трудился,
И когда нам отпуск светит,
Только кадровик ответит!

И сегодня непременно,
Их поздравить должен всяк,
Ведь держать ответ за кадры,
Это, братцы, не пустяк.

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