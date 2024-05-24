Ежегодно 24 мая отмечается День кадрового работника, который также называют Днем кадровика. Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам отделов кадров российских компаний, организаций и предприятий. В 2024 году этот день будет отмечаться в пятницу.

Профессия кадровика

Работа с кадрами играет важную роль в любой компании. В настоящее время даже небольшие организации имеют специалиста или целый отдел, который занимается персоналом, ведь от HR-специалистов во многом зависят успех и рост ключевых показателей предприятия.

Кадровики выполняют множество функций: они занимаются подбором персонала, принимают на работу новых сотрудников, ведут кадровую документацию и личные дела работников, рассчитывают заработную плату, больничные и отпуска, взаимодействуют с другими отделами и государственными структурами — Пенсионным фондом, Налоговой и Миграционной службами.

Кроме того, специалисты такого профиля помогают решать возникающие вопросы и урегулировать конфликты в сфере труда. Также кадровик представляет компанию, поскольку именно он первым встречает нового соискателя и знакомит его с работодателем.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники (CC0)

Как поздравить кадровика в прозе

1

С профессиональным праздником! Легких решений всех поставленных задач, меньше проверок, больше отдыха. Желаем успехов в работе. Желаем, чтобы труд был оценен по достоинству. Здоровья Вам и Вашим близким!

2

Поздравляю с Днем кадрового работника! Желаю, чтобы Ваш зоркий профессионализм не ошибался в выборе работников. Пускай начальство высоко ценит труд, коллеги уважают и бегут за советом, а близкие дарят любовь и поддержку. Достойной оплаты, удовлетворения от работы, радостного настроения и жизненных побед!

3

С Днем кадрового работника! Ваш скрупулезный труд, проницательность и дисциплина — основа производственного процесса. Желаю вам стрессоустойчивости, легкой отчетности и доброжелательных коллег. Пусть работа вдохновляет, здоровье только улучшается, а зарплата радует.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники (CC0)

Как поздравить кадровика в стихах

1

Спешу поздравить с Днем кадровика

И пожелать в работе вдохновенья,

И пусть порой работа нелегка,

Желаю делать все с особым рвеньем.



Пускай в карьере ждет всегда успех,

И пусть не будет в жизни огорчений,

Желаю быть всегда счастливей всех,

И делать все с хорошим настроеньем!

2

Желаю в День кадровика

Удачи в буднях трудовых.

Работа будет пусть легка,

Из ситуаций непростых

Желаю просто выходить,

Шагать уверенно вперед.

Ну а в награду получить

За честный труд большой доход!

3

Поздравляю от души

Тех, кто трудится в тиши,

Кто за кадры отвечает,

Хорошо работу знает!



Пожелаю вам удачи

И в работе, и в семье,

Счастья много, не иначе,

Быть успешными везде!

Бухгалтер. Фото: GettyImages

Как поздравить кадровика в смс

1

С профессиональным праздником! Легких решений всех поставленных задач, меньше проверок, больше отдыха. Желаем успехов в работе. Желаем, чтобы труд был оценен по достоинству. Здоровья Вам и Вашим близким!

2

В этот День кадровика

Пусть, как у охотника,

Будет легкою рука

В выборе работника.



Пусть зарплата возрастет,

И доход умножится,

В жизни крупно повезет,

Все удачно сложится!

3

Кто, когда и где учился,

Сколько, кем, когда трудился,

И когда нам отпуск светит,

Только кадровик ответит!



И сегодня непременно,

Их поздравить должен всяк,

Ведь держать ответ за кадры,

Это, братцы, не пустяк.

Источник.

Самое важное - в нашем Telegram-канале