День кадровика-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Спешу поздравить с Днем кадровика

И пожелать в работе вдохновенья,

И пусть порой работа нелегка,

Желаю делать все с особым рвеньем.



Пускай в карьере ждет всегда успех,

И пусть не будет в жизни огорчений,

Желаю быть всегда счастливей всех

И делать все с хорошим настроеньем!

В жизни все решают кадры.

Все запишут, все учтут:

Кто в декрете, кто за партой,

Все больничные прочтут,

Все отгулы посчитают,

Отпуска распишут та-а-ак…

Кадры! Я вас поздравляю!

Нам без вас нельзя никак!