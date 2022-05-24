День кадровика-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем кадровика в прозе
Поздравляю с Днем кадрового работника, искренне желаю интересной работы, спокойной и благополучной деятельности, уверенных успехов и правильных решений, удачного выбора в жизни и счастья, высоких доходов и крепкого здоровья, понимания близких и любви.
Кадровик — человек, от которого зависят профессионализм и квалификация коллектива, сплоченность, организованность и успех в работе! Не бойтесь трудностей, будьте здоровы, пусть дома вас ждут дорогие сердцу люди. Творческих вам успехов. С профессиональным праздником!
Поздравляю с Днем кадровика! Желаю тебе всегда принимать только верные решения, успешно выполнять свою работу и иметь отличную стабильную зарплату! Пускай каждый денек приносит тебе только радость, удачу и хорошее настроение!
Поздравления с Днем кадровика в стихах
Спешу поздравить с Днем кадровика
И пожелать в работе вдохновенья,
И пусть порой работа нелегка,
Желаю делать все с особым рвеньем.
Пускай в карьере ждет всегда успех,
И пусть не будет в жизни огорчений,
Желаю быть всегда счастливей всех
И делать все с хорошим настроеньем!
В жизни все решают кадры.
Все запишут, все учтут:
Кто в декрете, кто за партой,
Все больничные прочтут,
Все отгулы посчитают,
Отпуска распишут та-а-ак…
Кадры! Я вас поздравляю!
Нам без вас нельзя никак!
Желаю в День кадровика
Удачи в буднях трудовых,
Работа будет пусть легка,
Из ситуаций непростых
Желаю просто выходить,
Шагать уверенно вперед,
Ну, и в награду получить
За честный труд большой доход!
Поздравления с Днем кадровика в смс
Поздравляю от души
Тех, кто трудится в тиши,
Кто за кадры отвечает,
Хорошо работу знает!
Пожелаю вам удачи
И в работе, и в семье,
Счастья много, не иначе,
Быть успешными везде!
Кто, когда и где учился,
Сколько, кем, когда трудился
И когда нам отпуск светит,
Только кадровик ответит!
И сегодня непременно
Их поздравить должен всяк,
Ведь держать ответ за кадры,
Это, братцы, не пустяк.
Мы кадровых работников
Сегодня поздравляем,
Внимательных, надежных,
И благ любых желаем.
Успешной вам работы,
Здоровья и достатка,
Душевного покоя,
Бумажного порядка!