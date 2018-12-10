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День конституции — 12 декабря 2018: выходной или нет

12 декабря в России празднуют День конституции. Основной закон страны приняли в 1993 году на референдуме. В 2018 году 12 декабря выпадает на среду: это рабочий день.

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

В 2005 году День конституции перестал быть выходным днем: такую поправку Госдума внесла в Трудовой кодекс в декабре 2004 года.

Ранее altapress.ru писал о том, что в Совете Федерации предложили снова сделать День конституции выходным днем. По мнению сенатора Людмилы Нарусовой, таким образом можно поднять интерес к изучению этого закона.

«Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона», — сказала сенатор.

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