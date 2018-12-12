День Конституции РФ: что за праздник и как его отмечают

День Конституции РФ: история праздника
12 декабря 1993 года всенародным голосованием приняли Конституцию Российской Федерации.
Однако государственный праздник появился только с 1994 года. Его утвердили указами президента России «О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря», пишет calend.ru.
Как отмечают День Конституции в России
В День Конституции принято проводить торжественные митинги, флешмобы и круглые столы. В некоторых городах 12 декабря проводят концерты. Иногда в этот день подросткам вручают первые паспорта.
Почему не отдыхаем в День Конституции
Официальным выходным День Конституции перестал быть в 2005 году. Такую поправку Госдума внесла в Трудовой кодекс в декабре 2004 года. В июле 2005 года праздник причислили к памятным датам страны.
В 2018 году 12 декабря выпадает на среду, поэтому россияне в этот день будут работать.