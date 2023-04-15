Поздравления со Днем культуры в прозе
Поздравляю с Международным днем культуры и желаю жить для удовольствия души и сердца — слушать чудесную музыку, смотреть отличное кино, наслаждаться великолепными портретами и пейзажами на картинах, чувствовать прекрасное в культуре всего мира. И пусть это искусство помогает весело жить, работать и развиваться!
Всех работников культуры, поздравляю с праздником! Желаю много творческих идей, парящих в ваших душах. Желаю много энергии и сил, чтобы вы могли так же, продолжать обогащать и окультуривать наше наследие. Храните, приумножайте и дарите красоту высокого искусства вашему благодарному зрителю. Счастья вам и благополучия.
Поздравляю с Международным днем культуры. Желаю веселой, яркой, увлекательной и красивой культурной программы в жизни, радостных эмоций, чудесного времяпровождения, интересных идей и хороших анонсов на каждый день.
Поздравления с Днем культуры в стихах
Международный день культуры
Сегодня дружно отмечаем,
Красивых творческих задумок
Мы мастерам сейчас желаем.
Красивых, ярких постановок,
Хороших песен, добрых слов,
Пусть муза никогда не снимет
Своих с вас творческих оков.
Пусть вдохновение не покинет
И раскрывается талант,
Служитель творчества, культуры
Ведь настоящий бриллиант.
С Международным днем культуры
Хотелось бы поздравить всех.
День, составляющий скульптуру,
Что носит званье — человек.
Что очень точно отличает
Нас от живущих на земле.
Культура красит, возвышает
И делает нас всех сильней.
Мы все становимся богаче,
Расширенным — наш горизонт.
Нас музыка, литература, картина
За собой зовет.
Культура открывает свет.
Работником ее — привет!
Всех работников культуры
От души я поздравляю,
Вдохновения в работе,
Креатива вам желаю.
Деньги, радость и успех
Пусть приносит вам призвание,
Обязательно придет
В вашем деле к вам признание.
Мира вам, добра и счастья,
Чтоб любовь горела в сердце,
Чтоб великое искусство
Вам открыло свои дверцы.
Поздравления с Днем культуры в смс
Желаю всем работникам культуры
Добра, улыбок, счастья, вдохновения,
Вы, правда, очень важные фигуры,
Ведь дарите народу просветление!
Желаю вам здоровья и достатка,
Творите то, что любите душой!
Дарите себя сцене без остатка,
Тогда вас будет ждать успех большой!
С Международным днем культуры.
Добра вам, сил и вдохновения,
Пусть муза не покинет,
Толкает на свершения.
Желаю вам признания
В работе непростой,
Пусть по плечу вам будет
Всегда проект любой.
Работники культуры,
За труд благодарим!
Гармонии и счастья
Вам пожелать хотим.
Проектов интересных,
Карьера чтоб росла.
Сердечно поздравляем!
Без вас никак нельзя!