Международный день культуры

Сегодня дружно отмечаем,

Красивых творческих задумок

Мы мастерам сейчас желаем.



Красивых, ярких постановок,

Хороших песен, добрых слов,

Пусть муза никогда не снимет

Своих с вас творческих оков.



Пусть вдохновение не покинет

И раскрывается талант,

Служитель творчества, культуры

Ведь настоящий бриллиант.

С Международным днем культуры

Хотелось бы поздравить всех.

День, составляющий скульптуру,

Что носит званье — человек.

Что очень точно отличает

Нас от живущих на земле.

Культура красит, возвышает

И делает нас всех сильней.

Мы все становимся богаче,

Расширенным — наш горизонт.

Нас музыка, литература, картина

За собой зовет.

Культура открывает свет.

Работником ее — привет!