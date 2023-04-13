Рок-н-ролл, как образ жизни,

Вдохновение с небес.

Звук гитары — это мысли,

Ноты — чудо из чудес.



В наших душах пляшут птицы,

Счастья в мире мы гонцы,

Пусть нас страны все услышат,

Старцы пляшут, как юнцы.

Огонь в душе, огонь в крови,

Гитары стон под пальцами.

Нас рок-н-ролл соединил

В безумном вечном танце.



Танцпол вибрирует, дрожит,

Бросает вызов скромности.

В День рок-н-ролла нужно жить

Без правил и условностей.



Танцуй, лети, живи и пой

Под рок-н-рольный хит.

И будь всегда самим собой,

Пусть жизнь вокруг кипит.