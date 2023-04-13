13 апреля
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Жизнь

Всемирный день рок-н-ролла — 13 апреля. Головокружительные поздравления в прозе, стихах и смс

Поклонники популярного во всем мире музыкального направления отмечают свой праздник 13 апреля. Altapress.ru подготовил зажигательные поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Рок.
Рок.
unsplash.com

Поздравления с Днем рок-н-ролла в прозе

Рок-н-ролл всегда жив и будет жить в будущем. Со Всемирным Днем Рок-н-ролла, пусть этот день принесет самую лучшую в мире музыку и заставит сердца и души трепетать от восторга и радости. С праздником всех нас, поклонников молодых, старых, новых и вечно-юных.

Поздравляю со Всемирным днём рок-н-ролла и желаю зажигательного настроения, импульсов счастья, экспрессии любви, взрыва положительных эмоций и неутомимого веселья в потрясающем, забавном, чудесном и великолепном танце рок-н-ролла жизни.

Поздравляю со Всемирным днём рок-н-ролла и желаю насыщенной жизни, зажигательного танца, великолепных идей, радостных эмоций, счастливых дней, грандиозных побед, неугасаемого оптимизма и рок-н-ролльного настроения.

Рок.
Рок.
unsplash.com

Поздравления с Днем рок-н-ролла в стихах

Рок-н-ролл, как образ жизни,
Вдохновение с небес.
Звук гитары — это мысли,
Ноты — чудо из чудес.

В наших душах пляшут птицы,
Счастья в мире мы гонцы,
Пусть нас страны все услышат,
Старцы пляшут, как юнцы.

Огонь в душе, огонь в крови,
Гитары стон под пальцами.
Нас рок-н-ролл соединил
В безумном вечном танце.

Танцпол вибрирует, дрожит,
Бросает вызов скромности.
В День рок-н-ролла нужно жить
Без правил и условностей.

Танцуй, лети, живи и пой
Под рок-н-рольный хит.
И будь всегда самим собой,
Пусть жизнь вокруг кипит.

День рок-н-ролла — праздник души,
Праздник для тех, кто музыкой жил
И жить продолжает каждый свой день,
Ведь рок-н-ролл — для особых людей!

Так пусть на всем свете будет лишь мир,
Пусть солнце на небе закатит свой пир,
Пусть в душах людей сохранится добро,
Глаза пусть сияют как серебро.

Рок.
Рок.
unsplash.com

Поздравления с Днем рок-н-ролла в смс

Рок-н-ролл пускай играет
В этот красочный денек,
Каждый пусть его включает,
Ловит радости поток!

Рок-н-ролл — это веселье,
Дарит много позитива!
Всем повысят настроение
Рок-н-рольные мотивы!

Битлз всем пример подал,
И весь мир на уши встал.
Рок-н-ролл звучит в ушах,
Прогоняя мерзкий страх.
Танец этот заводной,
Ты под стенкой сам не стой.

Да здравствует рок-н,
Да здравствует ролл,
Да здравствуют все,
Кто сегодня пришел
Почтить его память,
Собою, живым;
Он прочный, он вечный,
И мы всегда с ним!

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