Поздравления со Страстной пятницей в прозе
Со Страстной пятницей хочу Вас поздравить! Желаю Вам никогда не знать страданий, как наш великий Иисус Христос. Желаю Вам не судить других и не быть судимыми. Будьте добры с собой и со своими окружающими, пусть в Вашей душе живет тепло и лишь приятные эмоции!
Вспомните в эту Страстную пятницу, что все мы живем на этой Земле благодаря Иисусу, который принес себя в жертву ради нас! Пускай этот день одарит ваши души надеждой и верой в светлое будущее! Помолитесь Всевышнему, чтобы Он послал вам только добро! Желаю вам мира, любви, гармонии и счастья!
От всей души поздравляю тебя со Светлым праздником! Пусть чувство легкости и уверенности никогда не покидает тебя, верность и поддержка близких восполняет энергию, а на сердце всегда будет спокойно и уютно. Здоровья, душевной широты и благополучия!
Поздравления со Страстной пятницей в стихах
Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смирения и добра.
Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.
Очистите от боли душу,
Откройте радости сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.
В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть!
За нас он мучился, страдал,
За нас земную жизнь отдал.
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл!
Сегодня пятница Страстная.
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Будут в душе покой и благость!
Спаситель умер на кресте,
Пройдя немыслимые муки,
Чтоб рай могли увидеть те,
Кто осужден на ада муки.
Со страстной пятницею вас
Поздравить я хочу душевно.
Когда-то в этот скорбный час
Мы получили искупленье.
Не забывайте о цене,
Заплаченной за наше счастье.
Добро творите на земле,
Чтобы наш долг не умножался,
Любите близких и родных,
Обидчиков прощайте сразу,
Цените каждый вздох и миг,
Живите ярко, смело, страстно.
Поздравления со Страстной пятницей в смс
Нынче пятница Страстная,
И хотим мы пожелать,
Чтоб могли вы без сомнений
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепким
С Божьей помощью всегда,
А смирения хватало
Вам на долгие года.
Скорбью пронизаны мысли.
Души слеза очищает.
Слезы — нанизанный бисер,
На нитях души блистают.
Вот и пришла страстная
Пятница… Он распят…
Страданья его вспоминаем…
Верою мир объят!
Вот и Пятница Страстная
Держит в рукавицах нас.
Соблюсти канон, желаю,
Не вкушать запретных яств!
Ключевую пей водицу
И молись ты не спеша,
И пусть светом озарится
Твоя чистая душа!