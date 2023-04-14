Сегодня Пятница Страстная,

Желаю мира и добра,

Пусть вера в душах вам оставит

Лишь след смирения и добра.



Желаю страсти и тревоги

Вам силой веры победить.

С надеждой и большой любовью

Желаю непременно жить.



Очистите от боли душу,

Откройте радости сердца,

Пускай надеждой и любовью

Всегда горят ваши глаза.

В Страстную пятницу Христос

На гору тяжкий крест принес,

Чтобы погибнуть, умереть,

Принять мучительную смерть!



За нас он мучился, страдал,

За нас земную жизнь отдал.

Надежду людям подарил

И нам к спасенью путь открыл!



Сегодня пятница Страстная.

Скорбим мы, Господу внимая.

Пусть будет светлой эта скорбь,

Пусть будут счастье и любовь.



Воскреснет Бог, вернется радость,

Будут в душе покой и благость!