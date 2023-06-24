День молодежи — 24 июня. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем молодежи в прозе
Молодые, яркие и перспективные, поздравляем вас с праздником Дня молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны!
Быть молодым — это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые горизонты и покоряемые вершины. Будьте смелыми и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые грандиозные цели и выполняйте их! Желаю достичь всего, чего только пожелаете, чтобы сбыли все ваши мечты и надежды.
Молодежь — будущее и настоящее страны. Это надежда и опора цветущего государства. Так пусть каждый, кто молод сердцем и душой, почувствует себя таким: сильным, мудрым и необходимым. Пусть каждый Ваш шаг будет правильным, а помыслы — чистыми.
Поздравления с Днем молодежи в стихах
День молодежи — праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто
И верить в чудо на Земле.
Пусть каждый день мечту подарит
И лучик солнца на стекле.
Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С днем молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.
Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!
День молодежи — это праздник
Добра, улыбок, радостных идей,
Людей веселых, самых разных
И настоящих, преданных друзей.
Пусть солнце дарит вам тепло,
Пусть мир откроет красоту.
И в жизни будет лишь светло.
Встречайте радость, доброту!
Поздравления с Днем молодежи в смс
Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого все шутки с перцем,
Праздник — полный позитив.
Я желаю перспектив,
Крутых планов и везенья,
Драйва, смеха, настроения
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!
Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!
Помнишь, ты мечтал во сне
О таком прекрасном дне?
Значит, мы тебе предложим
День отметить молодежи!
Разгуляться от души,
Авантюр тебе больших,
Веселиться, песни петь,
Очень классно погудеть,
Круто праздник провести,
Рой знакомых обрести,
Улыбаться и цвести!