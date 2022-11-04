День народного единства. Топ-5 интересных фактов о большом празднике

День освобождения
Народное ополчение — во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским — освободило Москву от польских интервентов 4 ноября 1612 года.
В 1613-м дата стала Днем очищения столицы, а в 1649 году праздник провозгласили церковно-государственным.
При чем здесь Казанская икона?
По преданию, Казанская икона Божией Матери — покровительница народного ополчения. С ней войско штурмом взяло Китай-город и избавило столицу от интервентов.
Так что 4 ноября православная церковь чтит память иконы.
Традиция прервалась
После 1917 года традиция прервалась, и праздник перестали отмечать. Однако появился новый — День Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября).
Снова «здравствуйте»
В 2004-м Межрелигиозный совет предложил объявить 4 ноября праздником. Инициативу поддержала Госдума.
День народного единства начали отмечать с 2005 года.
Кто празднует
По результатам опроса ВЦИОМ, День народного единства празднуют 42% россиян.
Выходные в ноябре 2022
В ноябре 2022 года россияне отдыхают 4−6 ноября.
Между тем стало известно, как проведут ноябрьские праздники в России.