4 ноября
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Жизнь

День народного единства. Топ-5 интересных фактов о большом празднике

День народного единства отмечают 4 ноября. В честь него в России объявили несколько выходных. Пять интересных фактов о празднике — в подборке altapress.ru.

Флаг России.
Флаг России.
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День освобождения

Народное ополчение — во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским — освободило Москву от польских интервентов 4 ноября 1612 года.

В 1613-м дата стала Днем очищения столицы, а в 1649 году праздник провозгласили церковно-государственным.

Минин и Пожарский.
Минин и Пожарский.
СС0

При чем здесь Казанская икона?

По преданию, Казанская икона Божией Матери — покровительница народного ополчения. С ней войско штурмом взяло Китай-город и избавило столицу от интервентов.

Так что 4 ноября православная церковь чтит память иконы.

Традиция прервалась

После 1917 года традиция прервалась, и праздник перестали отмечать. Однако появился новый — День Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября).

Красная площадь (г. Москва).
Красная площадь (г. Москва).
архив ООО «ЖБИ Сибири»

Снова «здравствуйте»

В 2004-м Межрелигиозный совет предложил объявить 4 ноября праздником. Инициативу поддержала Госдума.

День народного единства начали отмечать с 2005 года.

Кто празднует

По результатам опроса ВЦИОМ, День народного единства празднуют 42% россиян.

Выходные в ноябре 2022

В ноябре 2022 года россияне отдыхают 4−6 ноября.

Между тем стало известно, как проведут ноябрьские праздники в России.

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