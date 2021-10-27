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Жизнь

День наставничества-2021. Поздравления педагогам в прозе, стихах и смс

27 октября в мире празднуют День наставника. Понимающим учителям и умелым преподавателям altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Поздравления с Днем наставничества в прозе

От всей души поздравляю! Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря вам, дети получают крепкие знания, пусть в вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

Наставник — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Пусть каждый день вас радуют отличное здоровье, превосходное настроение, приятные коллеги, послушные ученики! Больше поддержки от близких, искренних отношений от окружающих, красоты и баланса во всем.

Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com

Поздравления с Днем наставничества в стихах

Сегодня с Днем наставника
Хотим поздравить вас,
Желаем вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс!
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем вам удачи,
Здоровья и любви!

Желаю мудрости и сил,
Железных нервов и терпения,
Вас бог талантом наградил
Растить младое поколение!

Желаю долгих лет труда,
Для вас — почета, уважения.
В душе ваш образ навсегда,
Наставник лучший вы, и в этом нет сомнения!

В День наставника хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уважения, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на «отлично».

Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0

Поздравления с Днем наставничества в смс

Спасибо всем наставникам.
Терпения и здоровья вам!
На свете нет людей мудрей.
Желаю много светлых дней,
Чтоб каждый счастье приносил,
И чтоб не убавлялось сил.
Пусть радость вам приносит труд,
А ученики встречи с вами ждут.

Наставникам — земной поклон
И бесконечное почтенье!
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.

Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман
И не кончается терпение.

Благодарим и поздравляем,
Спасибо вам за мастерство,
Счастливой жизни пожелаем,
В каждой секунде волшебство!

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