День наставничества-2021. Поздравления педагогам в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем наставничества в прозе
От всей души поздравляю! Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря вам, дети получают крепкие знания, пусть в вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!
Наставник — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
Пусть каждый день вас радуют отличное здоровье, превосходное настроение, приятные коллеги, послушные ученики! Больше поддержки от близких, искренних отношений от окружающих, красоты и баланса во всем.
Поздравления с Днем наставничества в стихах
Сегодня с Днем наставника
Хотим поздравить вас,
Желаем вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс!
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем вам удачи,
Здоровья и любви!
Желаю мудрости и сил,
Железных нервов и терпения,
Вас бог талантом наградил
Растить младое поколение!
Желаю долгих лет труда,
Для вас — почета, уважения.
В душе ваш образ навсегда,
Наставник лучший вы, и в этом нет сомнения!
В День наставника хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уважения, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на «отлично».
Поздравления с Днем наставничества в смс
Спасибо всем наставникам.
Терпения и здоровья вам!
На свете нет людей мудрей.
Желаю много светлых дней,
Чтоб каждый счастье приносил,
И чтоб не убавлялось сил.
Пусть радость вам приносит труд,
А ученики встречи с вами ждут.
Наставникам — земной поклон
И бесконечное почтенье!
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.
Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман
И не кончается терпение.
Благодарим и поздравляем,
Спасибо вам за мастерство,
Счастливой жизни пожелаем,
В каждой секунде волшебство!