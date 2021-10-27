День наставничества-2021. Поздравления педагогам в прозе, стихах и смс

Сегодня с Днем наставника

Хотим поздравить вас,

Желаем вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс!

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

Желаем вам удачи,

Здоровья и любви!

Желаю мудрости и сил,

Железных нервов и терпения,

Вас бог талантом наградил

Растить младое поколение!



Желаю долгих лет труда,

Для вас — почета, уважения.

В душе ваш образ навсегда,

Наставник лучший вы, и в этом нет сомнения!