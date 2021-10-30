День Осия-грязника: что категорически запрещено делать 30 октября

30 октября — День Осия-грязника. Рассказываем, какие запреты с традициями связаны с этим праздником и чем грозит их несоблюдение.

Кто такой Осий?

Осий — ветхозаветный пророк, вопреки общественному мнению взявший в жены блудницу. Ей, любимой, он хранил верность до самой кончины. Кроме того, Осий принял, как своих, незаконнорожденных детей женщины.

На протяжении всей жизни пророк боролся с идолопоклонничеством и старался обратить евреев в божественную веру.

Что принято делать на грязника?

На Руси в праздник окончательно прощались с теплыми, поистине «летними» днями. Предки приговаривали: «На пророка Осия колесо прощается до весны с осенью».

В знаменательную дату рекомендуют фильтровать информацию и ограждать себя от лишних, ненужных сведений. Считается, что именно так удастся достичь карьерного успеха и полностью воплотить задуманное.

Интернет. Компьютеры. СС0

Что запрещено 30 числа?

Нельзя:

Мыться и ходить в баню — чтобы случайно не смыть с себя счастье и здоровье;

Строить планы;

Переутомляться;

Вспоминать о прошлом и неприятностях.

Приметы дня