День Осия-грязника: что категорически запрещено делать 30 октября

Кто такой Осий?
Осий — ветхозаветный пророк, вопреки общественному мнению взявший в жены блудницу. Ей, любимой, он хранил верность до самой кончины. Кроме того, Осий принял, как своих, незаконнорожденных детей женщины.
На протяжении всей жизни пророк боролся с идолопоклонничеством и старался обратить евреев в божественную веру.
Что принято делать на грязника?
На Руси в праздник окончательно прощались с теплыми, поистине «летними» днями. Предки приговаривали: «На пророка Осия колесо прощается до весны с осенью».
В знаменательную дату рекомендуют фильтровать информацию и ограждать себя от лишних, ненужных сведений. Считается, что именно так удастся достичь карьерного успеха и полностью воплотить задуманное.
Что запрещено 30 числа?
Нельзя:
- Мыться и ходить в баню — чтобы случайно не смыть с себя счастье и здоровье;
- Строить планы;
- Переутомляться;
- Вспоминать о прошлом и неприятностях.
Приметы дня
- Кукушка села на сухое дерево и кукует — жди морозов;
- Сегодня домашние животные крепко спят — к теплу;
- Звезды на небе редкие — к метели.