Приметы на Иверскую. Почему 26 октября нельзя мыться в бане после заката

Что за дата?
26 числа чествуют Иверскую икону Богородицы, появившуюся в Москве в 1648 году. Ей молились о спасении от бед, пожаров, разрухи. У лика просили утешения и поддержки горемычные.
Автором иконы считают евангелиста Луку, который был сподвижником апостола Павла.
Что следует делать на Иверскую?
На Руси 26 октября наводили чистоту в бане: мыли полы и стены, протирали ковши и тазы, меняли старую, покосившуюся, сломанную мебель. Считалось, что такой «обряд» защитит семью от злостных нападок со стороны, исцелит души и подарит радость на долгие дни.
Что запрещено в праздник?
Сегодня ни в коем случае нельзя мыться в бане после заката — в противном случае есть риск попасть под гнет нечисти, недугов и неудач. Кроме того, несоблюдение запрета сулит безденежье и голод.
Также под жестким запретом ссоры, сквернословие, тяжелый домашний труд.
Приметы дня
- Петух кукарекает в ночи — погода резко изменится;
- Петухи с утра поют раньше обычного — к теплу;
- Воробьи плещутся в воде — к дождю;
- Утренняя заря серая — к хорошей погоде.