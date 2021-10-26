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Жизнь

Приметы на Иверскую. Почему 26 октября нельзя мыться в бане после заката

26 октября — День Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Какие запреты и традиции рекомендуется соблюдать в праздник — в материале altapress.ru.

Баня.
Баня.
CCO.

Что за дата?

26 числа чествуют Иверскую икону Богородицы, появившуюся в Москве в 1648 году. Ей молились о спасении от бед, пожаров, разрухи. У лика просили утешения и поддержки горемычные.

Автором иконы считают евангелиста Луку, который был сподвижником апостола Павла.

Что следует делать на Иверскую?

На Руси 26 октября наводили чистоту в бане: мыли полы и стены, протирали ковши и тазы, меняли старую, покосившуюся, сломанную мебель. Считалось, что такой «обряд» защитит семью от злостных нападок со стороны, исцелит души и подарит радость на долгие дни.

Что запрещено в праздник?

Сегодня ни в коем случае нельзя мыться в бане после заката — в противном случае есть риск попасть под гнет нечисти, недугов и неудач. Кроме того, несоблюдение запрета сулит безденежье и голод.

Баня.
Баня.
CCO.

Также под жестким запретом ссоры, сквернословие, тяжелый домашний труд.

Приметы дня

  • Петух кукарекает в ночи — погода резко изменится;
  • Петухи с утра поют раньше обычного — к теплу;
  • Воробьи плещутся в воде — к дождю;
  • Утренняя заря серая — к хорошей погоде.
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