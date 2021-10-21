Преподобная Пелагия: что можно и категорически запрещено делать 21 октября

Что известно о Преподобной Пелагии?
Пелагия жила в сирийской Антиохии. Однажды туда съехались христианские епископы.
Выходя из храма, священники заметили Пелагию — в образе непристойной блудницы. В чрезвычайно откровенной одежде, распущенную.
Чтобы не видеть «позора», епископы отвернулись от Пелагии. Не сделал этого только один священнослужитель — Нонн. Его поразило, что «блудница уделяет время красоте и уходу за собой, а верующие не тратят ни минуты на улучшения во имя Господа».
Нонн усердно молился за Пелагию и просил Всевышнего даровать ей спасение. Молитвы были услышаны — некогда распутница приняла веру и стала посещать храм. Она раздала имущество бедным и бежала в Иерусалим. Там выдала себя за мужчину и постриглась в монахи.
Что следует делать 21 октября?
Прародители были уверены: 21 числа нужно подготовить одежду к зиме, чтобы внезапные заморозки не застали врасплох. Кроме того, жители деревень опускали под воду бочки с соленьями — чтобы сохранить заготовки свежими.
Что запрещено на Преподобную Пелагию?
Сегодня нельзя:
- «Болтать» без умолку и сплетничать;
- Вести интимную жизнь;
- Бросать начатые дела;
- Сорить деньгами;
- Вступать в конфликты.
Приметы дня
- Облака плывут низко — к сильным морозам;
- В лесу еще остались грибы — к позднему снегу;
- Лес «сереет» — к холодам;
- Луна обрамлена темными кругами — лето будет сухим.