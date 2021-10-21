Преподобная Пелагия: что можно и категорически запрещено делать 21 октября

Пелагия, чью память православные чтят 21 октября, была женщиной непростой. Долгое время она поддавалась разврату и блуду, но, впоследствии, приняла монашеский постриг.

Что известно о Преподобной Пелагии?

Пелагия жила в сирийской Антиохии. Однажды туда съехались христианские епископы.

Выходя из храма, священники заметили Пелагию — в образе непристойной блудницы. В чрезвычайно откровенной одежде, распущенную.

Чтобы не видеть «позора», епископы отвернулись от Пелагии. Не сделал этого только один священнослужитель — Нонн. Его поразило, что «блудница уделяет время красоте и уходу за собой, а верующие не тратят ни минуты на улучшения во имя Господа».

Нонн усердно молился за Пелагию и просил Всевышнего даровать ей спасение. Молитвы были услышаны — некогда распутница приняла веру и стала посещать храм. Она раздала имущество бедным и бежала в Иерусалим. Там выдала себя за мужчину и постриглась в монахи.

Церковь. Молитва. СС0

Что следует делать 21 октября?

Прародители были уверены: 21 числа нужно подготовить одежду к зиме, чтобы внезапные заморозки не застали врасплох. Кроме того, жители деревень опускали под воду бочки с соленьями — чтобы сохранить заготовки свежими.

Что запрещено на Преподобную Пелагию?

Сегодня нельзя:

«Болтать» без умолку и сплетничать;

Вести интимную жизнь;

Бросать начатые дела;

Сорить деньгами;

Вступать в конфликты.

Осенний лес. CC0

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