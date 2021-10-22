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Жизнь

Яков Дровопилец. Что можно и категорически запрещено делать 22 октября

22 октября в народе отмечают День Якова Дровопильца. В эту дату на Руси чествовали Ефесскую (Корсунскую) икону Божией Матери. Рассказываем, какие запреты и традиции связаны с церковным праздником.

Дрова.
Дрова.
СС0

Что принято делать на Якова Дровопильца?

Название праздника говорит само за себя. 22 числа предки заготавливали дрова на зиму (до этого накапливать их запасы запрещалось). Дело в том, что до середины октября древесина была сырой и могла попросту сгнить.

Кроме того, на Якова Дровопильца было принято ходить в лес — за последними грибами.

В этот день прародители ставили на стол все самое вкусное и свежее — ради привлечения богатств, хорошего урожая овощей и злаков в следующем году. Особое предпочтение отдавали кашам — из проса, овса, ячменя и пшеницы.

Что запрещено 22 октября?

Сегодня ни в коем случае нельзя:

  • Вспоминать о прошлом. Лучше, наоборот, задуматься о будущем;
  • Ссориться и сквернословить;
  • Есть вредную пищу;
  • Выглядеть неопрятно;
  • Делать ремонт. Несоблюдение этого запрета сулит травмы.
Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Приметы дня

  • С утра на Якова Дровопильца идет дождь — значит, к вечеру снег будет лежать сугробами;
  • Снег падает и тает — к плохому урожаю в будущем году;
  • В этот день появились сосульки — к затяжной осени;
  • Образовалась гололедица — к ливню;
  • Лисица лает — к погодным переменам.
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