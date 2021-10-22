Яков Дровопилец. Что можно и категорически запрещено делать 22 октября

Что принято делать на Якова Дровопильца?
Название праздника говорит само за себя. 22 числа предки заготавливали дрова на зиму (до этого накапливать их запасы запрещалось). Дело в том, что до середины октября древесина была сырой и могла попросту сгнить.
Кроме того, на Якова Дровопильца было принято ходить в лес — за последними грибами.
В этот день прародители ставили на стол все самое вкусное и свежее — ради привлечения богатств, хорошего урожая овощей и злаков в следующем году. Особое предпочтение отдавали кашам — из проса, овса, ячменя и пшеницы.
Что запрещено 22 октября?
Сегодня ни в коем случае нельзя:
- Вспоминать о прошлом. Лучше, наоборот, задуматься о будущем;
- Ссориться и сквернословить;
- Есть вредную пищу;
- Выглядеть неопрятно;
- Делать ремонт. Несоблюдение этого запрета сулит травмы.
Приметы дня
- С утра на Якова Дровопильца идет дождь — значит, к вечеру снег будет лежать сугробами;
- Снег падает и тает — к плохому урожаю в будущем году;
- В этот день появились сосульки — к затяжной осени;
- Образовалась гололедица — к ливню;
- Лисица лает — к погодным переменам.