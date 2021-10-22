Яков Дровопилец. Что можно и категорически запрещено делать 22 октября

22 октября в народе отмечают День Якова Дровопильца. В эту дату на Руси чествовали Ефесскую (Корсунскую) икону Божией Матери. Рассказываем, какие запреты и традиции связаны с церковным праздником.

Что принято делать на Якова Дровопильца?

Название праздника говорит само за себя. 22 числа предки заготавливали дрова на зиму (до этого накапливать их запасы запрещалось). Дело в том, что до середины октября древесина была сырой и могла попросту сгнить.

Кроме того, на Якова Дровопильца было принято ходить в лес — за последними грибами.

В этот день прародители ставили на стол все самое вкусное и свежее — ради привлечения богатств, хорошего урожая овощей и злаков в следующем году. Особое предпочтение отдавали кашам — из проса, овса, ячменя и пшеницы.

Что запрещено 22 октября?

Сегодня ни в коем случае нельзя:

Вспоминать о прошлом. Лучше , наоборот , задуматься о будущем;

наоборот задуматься о будущем; Ссориться и сквернословить;

Есть вредную пищу;

Выглядеть неопрятно;

Делать ремонт. Несоблюдение этого запрета сулит травмы.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

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