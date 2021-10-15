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Жизнь

Куприян и Устинья. Почему 15 октября пора сеять свеклу и чеснок

15 октября в народе отмечают День Куприяна и Устиньи. Рассказываем, как его проводили предки и какие традиции соблюдали, чтобы улучшить дела.

Лимон и чеснок.
Лимон и чеснок.
CC0

Приметы на Куприяна и Устинью

  • Весь день идет ливень — к морозной и вьюжной зиме;
  • Скот, выпущенный на пастбище, возвращается во двор — скоро грянет снегопад;
  • Олени бодаются рогами — к непогоде;
  • Вокруг луны радуга — к сильным ветрам;
  • Куры хохлятся и приподнимают перья — к заморозкам;
  • Кто родился 15 октября, тот будет умен и справедлив.

Как 15 числа поймать удачу за хвост?

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Мученики Куприян и Устинья были ярыми защитниками от злых духов, сглазов и порчи. Поэтому в праздник рекомендуется усиленно молиться святым. Их можно просить об укреплении брака, даровании детей, укреплении здоровья, карьерном росте.

В эту дату прародители ежегодно сеяли свеклу, чеснок, морковь, укроп и петрушку. Дело в том, что на Куприяна и Устинью нередко «ударяли» сильные холода. Морозная погода, были уверены славяне, делает урожай зелени и овощей богаче.

Также считалось, что дары «от 15 октября» содержат в себе больше витаминов. Они — буквально панацея от всех болезней, если верить преданиям.

Что нельзя делать на Куприяна и Устинью?

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Категорически запрещено:

  • Участвовать в конфликтах и разворачивать семейные «баталии». В противном случае вас может настигнуть хлесткий удар судьбы;
  • Давать невыполнимые обещания. Несоблюдение запрета сулит ссоры с друзьями и близкими;
  • Устраивать шумные посиделки. Лучше провести вечер тихо, за книгой или душевной беседой.

Чьи сегодня именины?

Воздушные шары
Воздушные шары
СС0

15 октября поздравляют: Андрея, Бориса, Георгия, Михаила, Якова, Степана, Ивана, Давида, Анну, Василия, Дмитрия, Петра, Федора, Константина.

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