Куприян и Устинья. Почему 15 октября пора сеять свеклу и чеснок

15 октября в народе отмечают День Куприяна и Устиньи. Рассказываем, как его проводили предки и какие традиции соблюдали, чтобы улучшить дела.

Приметы на Куприяна и Устинью

Весь день идет ливень — к морозной и вьюжной зиме;

Скот , выпущенный на пастбище , возвращается во двор — скоро грянет снегопад;

выпущенный на пастбище возвращается во двор — скоро грянет снегопад; Олени бодаются рогами — к непогоде;

Вокруг луны радуга — к сильным ветрам;

Куры хохлятся и приподнимают перья — к заморозкам;

Кто родился 15 октября , тот будет умен и справедлив.

Как 15 числа поймать удачу за хвост?

Церковь. Молитва. СС0

Мученики Куприян и Устинья были ярыми защитниками от злых духов, сглазов и порчи. Поэтому в праздник рекомендуется усиленно молиться святым. Их можно просить об укреплении брака, даровании детей, укреплении здоровья, карьерном росте.

В эту дату прародители ежегодно сеяли свеклу, чеснок, морковь, укроп и петрушку. Дело в том, что на Куприяна и Устинью нередко «ударяли» сильные холода. Морозная погода, были уверены славяне, делает урожай зелени и овощей богаче.

Также считалось, что дары «от 15 октября» содержат в себе больше витаминов. Они — буквально панацея от всех болезней, если верить преданиям.

Что нельзя делать на Куприяна и Устинью?

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

Категорически запрещено:

Участвовать в конфликтах и разворачивать семейные «баталии». В противном случае вас может настигнуть хлесткий удар судьбы;

Давать невыполнимые обещания. Несоблюдение запрета сулит ссоры с друзьями и близкими;

Устраивать шумные посиделки. Лучше провести вечер тихо , за книгой или душевной беседой.

Чьи сегодня именины?

Воздушные шары СС0

15 октября поздравляют: Андрея, Бориса, Георгия, Михаила, Якова, Степана, Ивана, Давида, Анну, Василия, Дмитрия, Петра, Федора, Константина.