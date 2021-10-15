Куприян и Устинья. Почему 15 октября пора сеять свеклу и чеснок

Приметы на Куприяна и Устинью
- Весь день идет ливень — к морозной и вьюжной зиме;
- Скот, выпущенный на пастбище, возвращается во двор — скоро грянет снегопад;
- Олени бодаются рогами — к непогоде;
- Вокруг луны радуга — к сильным ветрам;
- Куры хохлятся и приподнимают перья — к заморозкам;
- Кто родился 15 октября, тот будет умен и справедлив.
Как 15 числа поймать удачу за хвост?
Мученики Куприян и Устинья были ярыми защитниками от злых духов, сглазов и порчи. Поэтому в праздник рекомендуется усиленно молиться святым. Их можно просить об укреплении брака, даровании детей, укреплении здоровья, карьерном росте.
В эту дату прародители ежегодно сеяли свеклу, чеснок, морковь, укроп и петрушку. Дело в том, что на Куприяна и Устинью нередко «ударяли» сильные холода. Морозная погода, были уверены славяне, делает урожай зелени и овощей богаче.
Также считалось, что дары «от 15 октября» содержат в себе больше витаминов. Они — буквально панацея от всех болезней, если верить преданиям.
Что нельзя делать на Куприяна и Устинью?
Категорически запрещено:
- Участвовать в конфликтах и разворачивать семейные «баталии». В противном случае вас может настигнуть хлесткий удар судьбы;
- Давать невыполнимые обещания. Несоблюдение запрета сулит ссоры с друзьями и близкими;
- Устраивать шумные посиделки. Лучше провести вечер тихо, за книгой или душевной беседой.
Чьи сегодня именины?
15 октября поздравляют: Андрея, Бориса, Георгия, Михаила, Якова, Степана, Ивана, Давида, Анну, Василия, Дмитрия, Петра, Федора, Константина.