Ефимий Осенний: что категорически запрещено делать 28 октября

Традиции на Ефимия Осеннего
В эту дату на Руси почти не выходили из дома — по преданию, 28 числа лютует кикимора. Она старательно мешает людям в добрых делах и срывает планы.
Праздник женщины проводили за прялкой. Они были уверены: так душа «пропитывается» позитивной энергией, становится сильнее и, в конце концов, может противостоять любому злу. Чем качественнее получившаяся пряжа, тем во всех смыслах крепче становится человек.
Мужчины тоже не сидели сложа руки. На Осеннего они валяли валенки и ремонтировали хозяйственную утварь.
Запреты праздника
Сегодня нельзя:
- Делать уборку;
- Гулять и веселиться;
- Обижать окружающих.
Приметы дня
- Сегодня выпал снег — значит, следующей осенью будет богатый урожай хлеба;
- Луна в «кругах» — скоро грянут морозы;
- Собака отказывается от еды — к ненастью.