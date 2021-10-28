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Жизнь

Ефимий Осенний: что категорически запрещено делать 28 октября

28 октября отмечают народный праздник — Ефимий Осенний. Его также называют Ефим Благочестивый, Льняницы, Ефимий Пчельник и Ефим. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Традиции на Ефимия Осеннего

В эту дату на Руси почти не выходили из дома — по преданию, 28 числа лютует кикимора. Она старательно мешает людям в добрых делах и срывает планы.

Праздник женщины проводили за прялкой. Они были уверены: так душа «пропитывается» позитивной энергией, становится сильнее и, в конце концов, может противостоять любому злу. Чем качественнее получившаяся пряжа, тем во всех смыслах крепче становится человек.

Мужчины тоже не сидели сложа руки. На Осеннего они валяли валенки и ремонтировали хозяйственную утварь.

Валенки на &quot;Новом рынке&quot;
Валенки на «Новом рынке»
altapress.ru

Запреты праздника

Сегодня нельзя:

  • Делать уборку;
  • Гулять и веселиться;
  • Обижать окружающих.

Приметы дня

  • Сегодня выпал снег — значит, следующей осенью будет богатый урожай хлеба;
  • Луна в «кругах» — скоро грянут морозы;
  • Собака отказывается от еды — к ненастью.
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