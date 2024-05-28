Как поздравить пограничника в прозе
1
С Днем пограничника! Желаю стойкости, уверенности, мужества, решительности и огромных сил. Желаю душой всегда оставаться непобедимым пограничником. Желаю сердцем быть самоотверженным мужчиной. И пусть в твоей жизни никто не смеет нарушать границы твоего личного счастья и благополучия.
2
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю, чтобы работа была только в радость. Желаю карьерного роста, уважения и огромного здоровья. Пусть всё в жизни складывается хорошо, все цели достигаются, желания исполняются, а родные и близкие всегда будут рядом и здоровы.
3
С праздником! Желаю мирной службы. Пусть рядом всегда будут верные соратники, преданные друзья и любимые люди. Богатырского здоровья, сил и боевого настроения. Пусть наша граница остается неприступной преградой для врагов и всегда будет открыта для добрых друзей! Бдительности и терпения!
Как поздравить пограничника в стихах
1
На границе ты служил
Родине, Отчизне.
И теперь ты заслужил
Похвалы по жизни.
Пограничник дорогой,
Тебя мы уважаем.
И сегодня, в праздник твой,
Тебя мы поздравляем.
Пожелаем мы тебе
Сил, здоровья и любви,
Чтоб был мир на всей земле.
Жизнь свою ты береги.
2
Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.
И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
3
С Днем пограничника! С праздником
Сильных, отважных людей.
Доблести, храбрости, мужества,
Ясных, безоблачных дней!
Будьте здоровыми, крепкими.
Пусть уважают друзья.
Родине быть без защитников
Нашей границы нельзя!
Мира, тепла и спокойствия,
Счастья, успехов в делах,
Близких любви и участия,
Верности в дружбе, всех благ!
Как поздравить пограничника в смс
1
Пограничник, я желаю
Жить с гармонией в душе.
Пусть друзья лишь окружают,
Будет счастье в багаже!
Пусть спокойно будет, мирно —
Это каждого мечта.
Пожелаю духом сильным
И здоровым быть всегда!
2
Тебя сегодня поздравляю,
В день пограничника желаю:
Пусть будет мир, добро вокруг
И рядом был чтоб верный друг.
Таким же храбрым оставаться
Идти вперед и не сдаваться,
Родную землю защищать
От всех врагов оберегать!
3
Сил, здоровья и терпения,
Безмятежных будней вам.
Меньше вражеских вторжений,
Снов спокойных по ночам.
В семьях счастья и уюта,
Пусть в сердцах любовь живет.
Пограничником быть круто!
Пусть Господь вас бережет!
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