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Жизнь

День пограничника. Как поздравить в прозе, стихах и смс

День пограничника — это профессиональный праздник личного состава пограничных войск. В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было сформировано Главное управление погранохраны, куда перешли все офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России. Пограничники-летчики охраняют воздушные, морские и наземные границы. Эта служба опасна, но очень почетна.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Как поздравить пограничника в прозе

1

С Днем пограничника! Желаю стойкости, уверенности, мужества, решительности и огромных сил. Желаю душой всегда оставаться непобедимым пограничником. Желаю сердцем быть самоотверженным мужчиной. И пусть в твоей жизни никто не смеет нарушать границы твоего личного счастья и благополучия.

2

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю, чтобы работа была только в радость. Желаю карьерного роста, уважения и огромного здоровья. Пусть всё в жизни складывается хорошо, все цели достигаются, желания исполняются, а родные и близкие всегда будут рядом и здоровы.

3

С праздником! Желаю мирной службы. Пусть рядом всегда будут верные соратники, преданные друзья и любимые люди. Богатырского здоровья, сил и боевого настроения. Пусть наша граница остается неприступной преградой для врагов и всегда будет открыта для добрых друзей! Бдительности и терпения!

Армия.
Армия.
unsplash.com

Как поздравить пограничника в стихах

1

На границе ты служил
Родине, Отчизне.
И теперь ты заслужил
Похвалы по жизни.

Пограничник дорогой,
Тебя мы уважаем.
И сегодня, в праздник твой,
Тебя мы поздравляем.

Пожелаем мы тебе
Сил, здоровья и любви,
Чтоб был мир на всей земле.
Жизнь свою ты береги.

2

Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.

И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!

3

С Днем пограничника! С праздником
Сильных, отважных людей.
Доблести, храбрости, мужества,
Ясных, безоблачных дней!

Будьте здоровыми, крепкими.
Пусть уважают друзья.
Родине быть без защитников
Нашей границы нельзя!

Мира, тепла и спокойствия,
Счастья, успехов в делах,
Близких любви и участия,
Верности в дружбе, всех благ!

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Как поздравить пограничника в смс

1

Пограничник, я желаю
Жить с гармонией в душе.
Пусть друзья лишь окружают,
Будет счастье в багаже!

Пусть спокойно будет, мирно —
Это каждого мечта.
Пожелаю духом сильным
И здоровым быть всегда!

2

Тебя сегодня поздравляю,
В день пограничника желаю:
Пусть будет мир, добро вокруг
И рядом был чтоб верный друг.

Таким же храбрым оставаться
Идти вперед и не сдаваться,
Родную землю защищать
От всех врагов оберегать!

3

Сил, здоровья и терпения,
Безмятежных будней вам.
Меньше вражеских вторжений,
Снов спокойных по ночам.

В семьях счастья и уюта,
Пусть в сердцах любовь живет.
Пограничником быть круто!
Пусть Господь вас бережет!

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