День пограничника — это профессиональный праздник личного состава пограничных войск. В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было сформировано Главное управление погранохраны, куда перешли все офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России. Пограничники-летчики охраняют воздушные, морские и наземные границы. Эта служба опасна, но очень почетна.

Как поздравить пограничника в прозе

1

С Днем пограничника! Желаю стойкости, уверенности, мужества, решительности и огромных сил. Желаю душой всегда оставаться непобедимым пограничником. Желаю сердцем быть самоотверженным мужчиной. И пусть в твоей жизни никто не смеет нарушать границы твоего личного счастья и благополучия.

2

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю, чтобы работа была только в радость. Желаю карьерного роста, уважения и огромного здоровья. Пусть всё в жизни складывается хорошо, все цели достигаются, желания исполняются, а родные и близкие всегда будут рядом и здоровы.

3

С праздником! Желаю мирной службы. Пусть рядом всегда будут верные соратники, преданные друзья и любимые люди. Богатырского здоровья, сил и боевого настроения. Пусть наша граница остается неприступной преградой для врагов и всегда будет открыта для добрых друзей! Бдительности и терпения!

Армия. unsplash.com

Как поздравить пограничника в стихах

1

На границе ты служил

Родине, Отчизне.

И теперь ты заслужил

Похвалы по жизни.



Пограничник дорогой,

Тебя мы уважаем.

И сегодня, в праздник твой,

Тебя мы поздравляем.



Пожелаем мы тебе

Сил, здоровья и любви,

Чтоб был мир на всей земле.

Жизнь свою ты береги.

2

Сильный, смелый и отважный,

Пограничник наш бесстрашный.

Ты достоин уваженья,

Всех похвал и восхищенья.



И за ночи, что без сна,

Благодарна вся страна.

С твоим днем мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем!

3

С Днем пограничника! С праздником

Сильных, отважных людей.

Доблести, храбрости, мужества,

Ясных, безоблачных дней!



Будьте здоровыми, крепкими.

Пусть уважают друзья.

Родине быть без защитников

Нашей границы нельзя!



Мира, тепла и спокойствия,

Счастья, успехов в делах,

Близких любви и участия,

Верности в дружбе, всех благ!

Армия. Мобилизация. unsplash.com

Как поздравить пограничника в смс

1

Пограничник, я желаю

Жить с гармонией в душе.

Пусть друзья лишь окружают,

Будет счастье в багаже!



Пусть спокойно будет, мирно —

Это каждого мечта.

Пожелаю духом сильным

И здоровым быть всегда!

2

Тебя сегодня поздравляю,

В день пограничника желаю:

Пусть будет мир, добро вокруг

И рядом был чтоб верный друг.



Таким же храбрым оставаться

Идти вперед и не сдаваться,

Родную землю защищать

От всех врагов оберегать!

3

Сил, здоровья и терпения,

Безмятежных будней вам.

Меньше вражеских вторжений,

Снов спокойных по ночам.



В семьях счастья и уюта,

Пусть в сердцах любовь живет.

Пограничником быть круто!

Пусть Господь вас бережет!

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