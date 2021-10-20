День повара-2021. Аппетитные поздравления в прозе, стихах и смс

Нет прекраснее работы,

Чем на кухне колдовать,

Кулинарные заботы

Вкусно преодолевать!



Мастерство пусть не подводит,

И плита будет шустра,

А еще — растут доходы.

Вас с Днем повара, ура!

Ты повар лучший, без сомненья,

А, значит, в этот праздник свой

Прими от сердца поздравленье!

Пусть счастье будет рядышком с тобой.



Пусть кулинарные успехи

Тебе доход и славу принесут.

Пусть на пути растают все помехи,

И воссияют в жизни радость и уют.