20 октября -1°C
﻿
Жизнь

День повара-2021. Аппетитные поздравления в прозе, стихах и смс

20 октября — Международный день повара. Сегодня принято поздравлять профессиональных ресторанных работников, а еще родных и друзей, которые вкусно готовят. Altapress.ru подобрал самые добрые слова и пожелания.

Повар. Готовка. Кухня.
Повар. Готовка. Кухня.
CC0

Поздравления с Международным днем повара в прозе

Пускай компот не перекипит, каша не пригорит и тесто не убежит. Желаем, чтобы каждое блюдо из-под вашего ножа получалось настоящим шедевром. А все те, кто ее отведает, испытывали просто гастрономический восторг. Здоровья вам, стабильности и благополучия, новых творческих рецептов и всегда удачной выпечки. С Международным днем повара!

Дорогие повара, вы любовью делитесь через свои творения! Без вас не обойдется ни один праздник, ваши золотые руки дарят столько эмоций и гастрономических красок, что хочется пожелать вам только счастья, благополучия и всегда хорошего настроения!

Пусть вкус и ароматы самых сногсшибательных блюд вскружат голову каждому вкусившему вашу работу. Пусть самые изысканные рецепты рождаются в вашей голове и воплощаются в настоящий фонтан наслаждения вкусом. С Днем повара!

Кастрюля. Кухня.
Кастрюля. Кухня.
CC0

Поздравления с Международным днем повара в стихах

Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!

Мастерство пусть не подводит,
И плита будет шустра,
А еще — растут доходы.
Вас с Днем повара, ура!

Ты повар лучший, без сомненья,
А, значит, в этот праздник свой
Прими от сердца поздравленье!
Пусть счастье будет рядышком с тобой.

Пусть кулинарные успехи
Тебе доход и славу принесут.
Пусть на пути растают все помехи,
И воссияют в жизни радость и уют.

Пусть ничего не пригорает,
И соли пусть всегда хватает,
Всем нравится твоя стряпня.
С Днем повара тебя!

Достичь желаю совершенства,
На кухне получить главенство,
Придумать авторское блюдо
И лишь на счастье бить посуду!

Готовка.
Готовка.
unsplash.com/

Поздравления с Международным днем повара в смс

Кто готовит всех вкуснее?
Ну, конечно, повара.
Наступает вкусный праздник,
Поздравлять пришла пора.

Пожелаю я удачи,
И веселья, и любви.
Будьте радостней, богаче,
Милые мои.

С Днем повара прекрасным!
Пусть в жизни будет счастье,
С волшебным ароматом
Умножится зарплата.

Со вкусом дни проходят,
Успехи пусть приходят,
Кипит в душе веселье,
Сбываются все цели!

Всех поваров сегодня чествуем
И оглушительно приветствуем,
Пускай меню лишь расширяется,
И все с успехом получается!

Желаем, чтоб все блюда были
Шедеврами и объеденьем,
Их смаковали и любили,
Вам поднимая настроенье!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость