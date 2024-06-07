7 июня 1997 года в ходе XXI сессии Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай была утверждена Конституция Республики Алтай.

Как появились национальные суверенные республик после распада СССР

В конце 80-х — начале 90-х годов XX века в России происходили политические процессы, которые создали условия для формирования федеративного государства — Российской Федерации.

После распада СССР в составе России появились национальные суверенные республики. Каждая из них получила свои конституционно-правовые признаки, которые определяли ее как субъект и государственно-национальное образование в составе страны.

Стремление автономий к суверенизации и самоопределению стало причиной появления Конституции Республики Алтай.

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Когда приняли и кто участвовал

В Хронографе Республики Алтай отмечается, что выход Горно-Алтайской автономной области из состава Алтайского края и получение статуса республики в составе РСФСР стали предпосылками для дальнейшего повышения статуса Республики Алтай. Это также способствовало развитию собственного законодательства и принятию первой Конституции региона.

Большую роль в подготовке проекта основного закона республики сыграла Конституционная комиссия — специальный орган по разработке Конституции Республики Алтай, образованный Постановлением Государственного Собрания — Эл Курултай РА от 2 марта 1994 года. Первоначально в состав комиссии входили 23 человека, позднее количество членов увеличилось до 27. Председателем комиссии был избран Валерий Чаптынов, заместителем — Даниил Табаев, а ответственным секретарем — Василий Максимов.

Проект Конституции стал предметом активного обсуждения. Его рассматривали на пяти сессиях Госсобрания — Эл Курултай РА, дважды публиковали в республиканских газетах. Кроме того, проект выпускали отдельной брошюрой и обсуждали на сессиях городского и районных Советов депутатов, а также на заседаниях в 35 сельских Советах. Всего к проекту поступило более 500 предложений и замечаний.

Пятнадцать раз проект тщательно обсуждался на пленарных заседаниях Конституционной комиссии. Также он прошёл экспертизу в государственно-правовых структурах Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания, Совета Безопасности России и Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде РФ.

В результате напряженной работы Конституция была принята на XXI сессии Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай 7 июня 1997 года.

С принятием Конституции Республики Алтай завершилось ее юридическое оформление. Республика признана демократическим государством с республиканской формой правления, которое является субъектом Российской Федерации и неотделимо от нее.

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