День психолога — 22 ноября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Быть психологом — трудное дело,

Нужно чувствовать каждую душу.

Пусть же в ваших словах, столь умелых,

Будет все, чтоб другим было лучше!



Вам — терпенья, поменьше тревоги.

И всегда с нужным быть настроеньем.

Пусть нелегкая ваша дорога

Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!

Твоя работа очень благородна —

Нести спокойствие в сердца людей,

Пусть будет она доброй и доходной

И с каждым днем становится нужней.



Пусть в твоей жизни будет пониманье

И на работе, и в своей семье,

И близкие тебя избалуют вниманьем,

И с каждым часом любят все сильней!