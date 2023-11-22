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Жизнь

День психолога — 22 ноября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

День психолога отмечают в России 22 ноября. Впервые в этот день кафедра психологии в Московском госуниверситете устроили съезд специалистов и отметили праздник. Altapress.ru предалагем и вам поздравить "душеведов" в прозе, стихах и смс.

Медитация. Горы. Спокойствие.
Медитация. Горы. Спокойствие.
СС0

Поздравления с Днем психолога в прозе

Поздравляю с Днем психолога в России! Желаю успешно помогать не только окружающим разбираться в их проблемах, но и себе помогать находить источники вдохновения, создавать что-то прекрасное, верить в свою удачу, добиваться главных побед. Пусть каждый день будет продуктивным и насыщенным, ярким и добрым.

Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в День психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником, с Днем психолога! Ваша жизнь неразрывно связана с работой, с исцелением душ людей. Желаю во всем положительный настрой, чтобы всегда могли находить правильные пути решения проблем. Желаю бодрости, энергии.

Психолог.
Психолог.
Открытые источники в Интернете

Поздравления с Днем психолога в стихах

Быть психологом — трудное дело,
Нужно чувствовать каждую душу.
Пусть же в ваших словах, столь умелых,
Будет все, чтоб другим было лучше!

Вам — терпенья, поменьше тревоги.
И всегда с нужным быть настроеньем.
Пусть нелегкая ваша дорога
Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!

Твоя работа очень благородна —
Нести спокойствие в сердца людей,
Пусть будет она доброй и доходной
И с каждым днем становится нужней.

Пусть в твоей жизни будет пониманье
И на работе, и в своей семье,
И близкие тебя избалуют вниманьем,
И с каждым часом любят все сильней!

Проблемы разводить руками,
О бедах наших рассуждать,
Зачем еще? Решайте сами.
День этот и не надо ждать!
Работа, может, незаметна,
А это уж как посмотреть.
Ведь души править беззаветно
Они способны. И согреть...
Когда поздравить есть желанье...
... оно в России есть у всех!
Работу их, их пониманье
Умейте помнить. Им — успех!

Психология.
Психология.

Поздравления с Днем психолога в смс

Всех, кто душу нашу лечит,
Мы поздравим в этот час,
День психолога в России
Отмечаем мы сейчас,
Душеведам мы желаем
И терпенья, и побед,
Выдержки и вдохновенья,
И здоровья на сто лет!

С Днем психолога России
Поздравления примите,
Дело важное свое
С вдохновением несите.

Пожелать хочу терпения,
Радости в любимом деле,
Чтобы счастье было в жизни,
Бодрость и здоровье в теле.

С днем психолога! Желаю
Много вам терпения.
Больше радости, удачи,
Счастья, настроения.

Мира в доме и уюта,
Понимания, любви.
Чтоб здоровы и активны,
И успешны были вы!

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