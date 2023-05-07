День радио — 7 мая. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем радио в прозе
С Днем радио! Желаю всегда настраиваться на частоту позитива и вдохновения. Желаю никогда не заглушать счастье помехами тоски. Желаю каждый день встречать с любимой волной, а значит, с интересными новостями, с отличными песнями, с приятным общением, с большим энтузиазмом.
Поздравляю всех тех, чей неустанный труд помогает нам быть на связи с миром, быть в курсе всех событий и получать самые свежие и достоверные новости! Желаю, чтобы по всему миру разносились радиоволны и окутывали его добром, позитивом и отличным настроением. Желаю, чтобы ваши эфиры были полны только приятных новостей, сообщали только о радостных событиях и звучали в сердцах людей любимыми мелодиями. Желаю никогда не стоять на месте, идти в ногу со временем, стабильно развиваться и всегда оставаться в тренде. С Днем радио!
Поздравляю с Днем радио и от души желаю всегда быть на волне успеха, жить только с хорошими новостями и работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку, желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни.
Поздравления с Днем радио в смс
В День радио желаю
Всем жизни без помех,
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.
Эфир пускай вещает,
Поднимет вам настрой,
Порадует приятной
Вас лентой новостной!
С Днем радио, ребята,
Сердечно поздравляю,
Быть на волне удачи
Вам от души желаю.
Пусть станция успеха
Сигнал передает,
Пусть в творчестве и жизни
Вам круто повезет.
Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.
Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.
Поздравления с Днем радио в стихах
Много лет тому назад,
Ну, так люди говорят,
Генрих Герц создал прибор,
Вдаль несущий разговор.
Только был он сыроват
И боялся всех преград,
И Маркони вмиг с Поповым
Лучше сделали основу.
Радио с тех пор в почете.
На земле или в полете
Слышно музыку и смех,
Позывные без помех.
Физик Александр Попов
От природы был суров.
Он не ел, не спал, устал,
Много книжек прочитал.
И однажды всем на диво
Изобрел прибор красивый.
Чудо тот прибор творил,
Звуки на ходу ловил.
Много времени прошло,
Радио всех превзошло.
До сих пор народ ретивый
Ловит волны торопливо.
Работникам связи огромный привет.
С днем радио вас, дорогие.
Мы сможем увидеть лишь точки с тире,
Для вас же они — позывные.
Вы дарите нам позитив, креатив
И самые лучшие песни.
Все новости с вами всегда узнаем,
Ликуем, печалимся вместе.
Поклон вам и ветра во все паруса,
Да так, чтобы был он попутным.
Чтоб в мире реальном все было о’кей,
И чтобы везло поминутно.