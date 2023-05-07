День радио — 7 мая. Поздравления в прозе, стихах и смс

Много лет тому назад,

Ну, так люди говорят,

Генрих Герц создал прибор,

Вдаль несущий разговор.



Только был он сыроват

И боялся всех преград,

И Маркони вмиг с Поповым

Лучше сделали основу.



Радио с тех пор в почете.

На земле или в полете

Слышно музыку и смех,

Позывные без помех.

Физик Александр Попов

От природы был суров.

Он не ел, не спал, устал,

Много книжек прочитал.



И однажды всем на диво

Изобрел прибор красивый.

Чудо тот прибор творил,

Звуки на ходу ловил.



Много времени прошло,

Радио всех превзошло.

До сих пор народ ретивый

Ловит волны торопливо.