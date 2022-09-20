Сегодня праздник рекрутёра.

Ему — высокий поздравок.

Ведь он без страха и укора

Для фирмы создаёт мирок!



Ему желаем от души мы

Искать отличный персонал.

Чтоб, как оркестр лучший в мире,

Совместно коллектив играл!



Желаем наблюдать и видеть,

Искать и вечно находить!

И каждый день на ужин — мидий,

И коньячок, чтобы запить!

Рекрутер — ты психолог настоящий,

Работаешь порою на износ,

Работник восхитительный, блестящий,

До повышенья нового дорос!



Желаем, чтоб тебя всегда ценили,

Не просто так, а очень высоко,

Чтоб уважали, искренне любили,

Работалось нескучно и легко!



Чтоб в личной жизни было все прекрасно,

Любовь не покидала никогда,

Погода в доме оставалась ясной,

Уют и мир в нем были навсегда!