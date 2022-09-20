20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

День рекрутера — 20 сентября. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

20 сентября отмечают профессиональный праздник рекрутера. Этот специалист уже не набирает юных бойцов в царскую армию. А подбирает работающие кадры. Altapress.ru тоже подобрал теплые и веселые поздравления в прозе, стихах и смс.

Документ. Одобрение.
Документ. Одобрение.
Pixabay.com

Поздравления в прозе

Поздравляем всех рекрутеров их с профессиональным праздником! Ваша профессия очень важна, вы будто читаете всех по глазам. Вы нужную личность у успехом найдёте. Ваша помощь бесценна, спасибо за это. Мы желаем вас успехов, не потерять нюх на хороших сотрудников. Счастья вам и добра!

Желаю неиссякаемой энергии и стрессоустойчивости, чтобы работа всегда вдохновляла и была поводом для получения новых знаний! С Днем рекрутера!

Поздравляю с чудесным и нужным праздником. В мы наша опора. На ваши плечи ложится сложная задача, находить нужных и способных сотрудников. Желаю оставаться компетентным, умным, мудрым, смекалистым. Благодаря вам, у нас прекрасный коллектив. Спасибо вам за вашу работу и наших коллег.

Поздравления в стихах

Сегодня праздник рекрутёра.
Ему — высокий поздравок.
Ведь он без страха и укора
Для фирмы создаёт мирок!

Ему желаем от души мы
Искать отличный персонал.
Чтоб, как оркестр лучший в мире,
Совместно коллектив играл!

Желаем наблюдать и видеть,
Искать и вечно находить!
И каждый день на ужин — мидий,
И коньячок, чтобы запить!

Рекрутер — ты психолог настоящий,
Работаешь порою на износ,
Работник восхитительный, блестящий,
До повышенья нового дорос!

Желаем, чтоб тебя всегда ценили,
Не просто так, а очень высоко,
Чтоб уважали, искренне любили,
Работалось нескучно и легко!

Чтоб в личной жизни было все прекрасно,
Любовь не покидала никогда,
Погода в доме оставалась ясной,
Уют и мир в нем были навсегда!

Рекрутеры, поздравляю
С праздником прекрасным вашим,
Кадровый состав наш стал
Лучше, слаженней и краше.

Вам желаем сил, терпения.
Битву за состав держать,
Приводить спецов отличных,
Никогда не унывать.

Пусть начальство наше ценит
Ваш огромный, важный труд,
Пусть рабочие вам будни
Деньги и задор несут.

Поздравления в смс

Рекрутер, прими сегодня
Поздравления с твоим днем,
Вверх стремится пусть карьера,
В жизни все идет путем.

Я желаю процветания,
Пусть везет во всем тебе,
Принесет пускай признание
Дело славное в судьбе.

С праздником тебя, рекрутер!
Самых добрых, светлых дней!
По счастливому маршруту
Ты шагай к мечте своей.

И рабочие моменты
Пусть проходят все легко,
И к зарплате пусть проценты
Нарастут, как снежный ком!

С днем рекрутера наш поздравок
Принесен вам прямо в праздник,
Пусть из миллиона бы дорог,
Непонятных и настолько разных,
Он помог вам выбрать ту одну,
Что вас приведет скорей к успеху,
Вы поднимете с колен страну —
Но не торопитесь, нам не к спеху.

Источник.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость