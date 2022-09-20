Поздравления в прозе
Поздравляем всех рекрутеров их с профессиональным праздником! Ваша профессия очень важна, вы будто читаете всех по глазам. Вы нужную личность у успехом найдёте. Ваша помощь бесценна, спасибо за это. Мы желаем вас успехов, не потерять нюх на хороших сотрудников. Счастья вам и добра!
Желаю неиссякаемой энергии и стрессоустойчивости, чтобы работа всегда вдохновляла и была поводом для получения новых знаний! С Днем рекрутера!
Поздравляю с чудесным и нужным праздником. В мы наша опора. На ваши плечи ложится сложная задача, находить нужных и способных сотрудников. Желаю оставаться компетентным, умным, мудрым, смекалистым. Благодаря вам, у нас прекрасный коллектив. Спасибо вам за вашу работу и наших коллег.
Поздравления в стихах
Сегодня праздник рекрутёра.
Ему — высокий поздравок.
Ведь он без страха и укора
Для фирмы создаёт мирок!
Ему желаем от души мы
Искать отличный персонал.
Чтоб, как оркестр лучший в мире,
Совместно коллектив играл!
Желаем наблюдать и видеть,
Искать и вечно находить!
И каждый день на ужин — мидий,
И коньячок, чтобы запить!
Рекрутер — ты психолог настоящий,
Работаешь порою на износ,
Работник восхитительный, блестящий,
До повышенья нового дорос!
Желаем, чтоб тебя всегда ценили,
Не просто так, а очень высоко,
Чтоб уважали, искренне любили,
Работалось нескучно и легко!
Чтоб в личной жизни было все прекрасно,
Любовь не покидала никогда,
Погода в доме оставалась ясной,
Уют и мир в нем были навсегда!
Рекрутеры, поздравляю
С праздником прекрасным вашим,
Кадровый состав наш стал
Лучше, слаженней и краше.
Вам желаем сил, терпения.
Битву за состав держать,
Приводить спецов отличных,
Никогда не унывать.
Пусть начальство наше ценит
Ваш огромный, важный труд,
Пусть рабочие вам будни
Деньги и задор несут.
Поздравления в смс
Рекрутер, прими сегодня
Поздравления с твоим днем,
Вверх стремится пусть карьера,
В жизни все идет путем.
Я желаю процветания,
Пусть везет во всем тебе,
Принесет пускай признание
Дело славное в судьбе.
С праздником тебя, рекрутер!
Самых добрых, светлых дней!
По счастливому маршруту
Ты шагай к мечте своей.
И рабочие моменты
Пусть проходят все легко,
И к зарплате пусть проценты
Нарастут, как снежный ком!
С днем рекрутера наш поздравок
Принесен вам прямо в праздник,
Пусть из миллиона бы дорог,
Непонятных и настолько разных,
Он помог вам выбрать ту одну,
Что вас приведет скорей к успеху,
Вы поднимете с колен страну —
Но не торопитесь, нам не к спеху.