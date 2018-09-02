День Росгвардии. Что нужно знать об истории элитных российских войск

2 сентября отмечают День российской гвардии. Это подразделение создано на базе внутренних войск МВД. Сотрудники Росгвардии участвуют в охране общественного порядка и борьбе с терроризмом, охраняют важные государственные объекты и следят за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия. Гвардия напрямую подчиняется президенту. Altapress.ru коротко рассказывает о важных вехах в истории российской гвардии.

Русская гвардия в Царском селе в 1832 году, Франц Крюгер

О создании гвардии

Российская гвардия создана по приказу Петра I на базе Преображенского и Семёновского «потешных» полков. Точная дата создания войск не известна, это произошло между 1696—1700 годами.

О роли гвардии в политике страны

В конце XVIII и в XIX веке в гвардию входили части всех родов войск и флота: гвардия считалась элитой армии.

С 1721 года созданная Петром I гвардия стала называться лейб-гвардией. Приставка «лейб» (от немецкого «тело») в названии гвардейских частей и соединений до 1917 года подчёркивала близость к императорскому трону.

В XVIII веке у гвардии был большой политический вес. Она участвовала в дворцовых переворотах. В 1825 году некоторые подразделения гвардии приняли участие в восстании декабристов на Сенатской площади. А во время Февральской революции почти все солдаты запасных частей Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших.

Российская императорская гвардия перестала существовать после прихода советской власти и подписания Брестского мира в 1918 году.

Вневедомственная охрана. Росгвардия. www.uvoalt.ru

О мужестве советской гвардии

Советская гвардия появилась 18 сентября 1941 года. В тот день за массовый героизм и мужество личного состава 100-ю, 127-ю, 153-ю и 161-ю стрелковые дивизии переименовали в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю Гвардейские стрелковые дивизии.

Позднее гвардейскими называли части, корабли, соединения и объединения, которые отличились в боях и сражениях Великой Отечественной войны.

Во время Великой Отечественной войны гвардейцами были многие герои Советского Союза.

Например, гвардейцем был Александр Матросов, закрывший грудью амбразуру вражеского дзота. Именно после его подвига в русском языке появилось устойчивое выражение «грудью на амбразуру». В Барнауле имя Матросова носит одна из улиц в центре города.

Сейчас в Вооруженных Силах Российской Федерации наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями как почётное.

Тренировка бойцов Росгвардии в Алтайском крае. Управление Росгвардии по Алтайскому краю

Об учреждении дня российской гвардии

В 2000 году президент России Владимир Путин подписал указ о Памятном Дне российской гвардии, «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летием российской гвардии». Этот праздник отмечают 2 сентября.