День России, арест алтайского шамана и некультурные бийчане. Что произошло на Алтае за сутки

- В Барнауле торжественно отметили День России. Праздничные мероприятия длились с 9:00 до 22:30. Завершился праздник ярким салютом.
- В народных костюмах, с танцами и песнями отпраздновали День России на Бирюзовой Катуни. В 11-й раз на Алтае провели фестиваль традиционной культуры.
- Уровень воды в Оби вырос на 16 см за сутки в Барнауле. Если так продолжится, то вода начнет выходить на пойму.
- Сразу три автомобиля попали в жесткое ДТП возле алтайского села. Столкнулись пассажирская газель, грузовой "Тонар" и легковой автомобиль ВАЗ.
- Бийчане с нездоровым интересом восприняли фигуры в парке у ГДК. Они не только рассматривали и трогали новые топиарии, но и садили на них своих детей.
- Алтайского шамана арестовали в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 55 млн рублей вместе с поддельником.
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