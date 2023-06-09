Трасса на Казахстан, все еще паводок и все еще пожар. Что произошло в Алтайском крае 9 июня

- В Егорьевском районе Алтайского края горит лес. Площадь пожара уже более 5000 га. На месте работают более сотни местных спасателей, пожарные-десантники из Республики Алтай, самолет-амфибия из Красноярска. Очевидцы публикуют видео из зоны ЧС.
- В то же время в Алтайском крае и Республике Алтай продолжается вторая волна паводка. В Улаганском районе ввели режим ЧС. Залило прибрежные участки у Телецкого озера в Артыбаше. Высокий уровень воды в Бии. Вскоре возможен опасный в Оби у Барнаула.
- Алтайский музыкальный театр готовится к премьере пластического спектакля «Найджел». Историю безответной любви крупной морской птицы покажут уже 15 июня. Почитайте, чем уникальна эта постановка (а она уникальна)
- Алтайский край пережил пик июньской жары — уже в ближайшие сутки в регионе начнется похолодание. Между тем аномальный зной в июне случался здесь и раньше: почитайте, как это было 1950-е, нулевые и 2020-е.
- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что реконструкция федеральной трассы «Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном» начнется в 2024 году и завершится в 2027-м.
- У 8,3 тыс. барнаульцев на сутки отключат горячую воду. СГК опубликовала список адресов.
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