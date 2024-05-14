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Жизнь

День России — 2024. Сколько выходных у граждан будет в июне

День России — один из самых молодых государственных праздников в России: он берет начало с 1990 года, когда была подписана Декларация о независимости страны. Altapress.ru разобрался, сколько выходных ждут россиян в честь торжества.

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Дата

День России ежегодно отмечают 12 июня. Этот праздник — государственный выходной.

Выходные и праздничные дни

В 2024 году День России выпадает на среду. Поэтому, согласно производственному календарю на 2024 год, с 10 июня россиян ждет короткая рабочая неделя.

За понедельником и вторником (10 и 11 июня) следует выходной в среду (12 июня). Затем идут рабочие четверг и пятница (13 и 14 июня), и два традиционных выходных дня — суббота (15 июня) и воскресенье (16 июня).

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