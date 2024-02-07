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Жизнь

День российского бизнес-образования — 7 февраля. История праздника

День российского бизнес-образования — очень молодой праздник. Впервые его отметили в 2017 году по инициативе Русской школы управления. Altapress.ru рассказывает историю необычного праздника.

Бизнесмен.
Бизнесмен.
СС0

Дату для праздника выбрали не случайно. Февраль – это традиционное время планирования в бизнесе. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее.

Бизнес-образование в России появилось относительно недавно - в 2000-х годах. После непредсказуемых и безумных 90-х в экономике наступил период стабилизации. Выросла потребность в профессиональных кадрах, особенно управленческих.

Бизнесмен. Менеджер.
Бизнесмен. Менеджер.
СС0

Образование стало необходимо не только новым сотрудникам, но и самим руководителям, чтобы повышать свои компетенции и идти в ногу со временем.

В ответ на эту потребность система дополнительного профессионального образования начала перестраиваться. Появились первые «Директорские курсы», представленные Русской Школой Управления. Именно они и легли в основу современного управленческого бизнес-образования в России.

Сегодня бизнес-образование широко развито. Особенно актуальными стали цифровизация, развитие soft skills (гибких, или мягких навыков) и работа с большими объемами данных.

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