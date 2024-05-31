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Жизнь

День российской адвокатуры. Как дипломатично поздравить в прозе, смс и стихах

Ежегодно 31 мая адвокаты, как и представители других профессий, отмечают свой профессиональный праздник — День российской адвокатуры. Altapress.ru расскажет как поздравить в смс, прозе и стихах.

Адвокат. Портфель
Адвокат. Портфель
unsplash.com

Как поздравить адвоката в прозе

1

Поздравляю с профессиональным праздником и желаю успешной карьеры на адвокатском поприще! Пусть Ваши доказательства будут самыми убедительными, а суждения — самыми логичными. Будьте настойчивее и оттачивайте свой профессионализм. Желаю Вам здоровья, семейного счастья и процветания!

2

С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии в сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.

3

Поздравляю с Днем российской адвокатуры! Желаю сдержанности, уверенности, смелости. Желаю упорства, терпения, сил. Желаю решительности, энтузиазма, настойчивости. Желаю амбиций, грандиозных планов в карьере и жизни, больших перспектив. Желаю удачи, поддержки родных и друзей, а также огромных успехов. И пусть победа всегда будет за тобой!

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

Как поздравить адвоката в стихах

1

Чтобы блюсти закон, порядок
И защищать права людей,
Нужны не нервы, а канаты
Как можно крепче и прочней.

Пусть будет все, что много значит:
Любовь, здоровье и почет.
Рука Фемиды пусть удачу
В делах рабочих принесет.

2

Желаю в День адвокатуры
Побольше выигрышных дел,
Чтоб уважала клиентура,
Задор в глазах твоих горел!

Удача чтоб сопровождала,
Шла за тобою по пятам,
За труд оплата возрастала,
Став спонсором твоим счетам!

3

Сегодня День адвокатуры,
С чем я тебя и поздравляю!
Лишь только крупные купюры
В руках держать тебе желаю!

Ведь ты отличный адвокат,
И в этом точно нет сомнения,
Достоин ты больших наград
За все крутые достижения!

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Как поздравить адвоката в смс

1

Адвокат ты просто классный,
Спец в делах своих прекрасный,
Будет рад всегда клиент,
Помогаешь ведь в момент!

С твоим праздником, дружище!
Пусть тебя удача ищет
И находит в день любой,
Чтоб успех лишь был с тобой!

2

Уверенно клиентов защищайте,
И доказательно всех судей убеждайте.
Пусть вам в профессии сопутствует успех,
Ищите истину — закон один для всех!

3

С Днем адвоката!
Пусть победы ждут,
Твоя зарплата
И престиж растут!

Удача станет
В гости заходить
И не устанет
Радости дарить!

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