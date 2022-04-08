8 апреля
﻿
Жизнь

День российской анимации-2022. Забавные поздравления в прозе, стихах и смс

День российской анимации отмечают 8 апреля. Для авторов и поклонников мультфильмов altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Блокнот. Ручка. Карандаши
Блокнот. Ручка. Карандаши
Aliexpress.com

Поздравления с Днем российской анимации в прозе

Поздравляю с Днем российской анимации и желаю, чтобы каждый день жизни был ярким и праздничным, веселым и удивительным, красивым и добрым, как волшебная сказочная анимация. Желаю успехов в работе и фантастических идей, здоровья и большой удачи в жизни.

Поздравляю с Днем российской анимации и хочу пожелать правдоподобных воплощений и нереальных возможностей, великолепных идей и огромных достижений в деятельности, прекрасных творческих задумок и креатива в работе, оптимистичных сил и бодрости души.

Поздравляем с Днем российской анимации! Желаем, чтобы творчество и реализация человеческой фантазии всегда приносили тонны восхищенных взглядов и аплодисментов. Желаем творцам постоянного вдохновения, а созидателям — массу удовольствий и впечатлений!

Мультфильм &quot;Три богатыря&quot;
Мультфильм «Три богатыря»
СС0

Поздравления с Днем российской анимации в стихах

Анимацию, мультфильмы
Любят взрослые и дети,
Праздник празднуют сегодня
Мультяшки всей России,
Ждем всегда героев новых
И сюжетов интересных,
Поздравляем всех, кто связан
С праздником таким чудесным!

День анимации сегодня,
Вас поздравляю от души,
Пусть фильмы, ролики, проекты
Достойны будут, хороши.

Всем аниматорам — удачи
И вдохновения в труде.
Желаю вам черпать идеи
Я в повседневной суете.

Всех с праздником сегодня я
Спешу скорей поздравить,
День анимации, друзья,
Фантастично справить!

Пожелать хочу всем воз
Веселья, счастья, смеха,
Окружит пусть водоворот
Удачи и успеха!

Черный кот из мультфильма &quot;Котенок по имени Гав&quot;.
Черный кот из мультфильма «Котенок по имени Гав».
wikipedia.org

Поздравления с Днем российской анимации в смс

В мире видеоискусства,
Как реанимация,
Действует на всех людей
Суперанимация.

Всех, кто руку приложил
К действию волшебному,
Поздравляю от души,
Счастья непременно вам.

Ваша фантазия безмерна,
Лишь вы оживляете сказку,
Пусть ваша жизнь ей будет подобна,
Добавьте ярче краску!

Чтоб смех, веселье и застолья,
Чтоб на столе и мед и пиво,
Чтоб богатырское здоровье,
И чтобы долго и счастливо!

С праздником, волшебники,
Мир сказок нам дарящие!
Все герои ваши из детства — настоящие.
Звери говорили, камни оживали,
Мультики любимые детство украшали
Анимационные, лучшие на свете!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость