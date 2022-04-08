День российской анимации-2022. Забавные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем российской анимации в прозе
Поздравляю с Днем российской анимации и желаю, чтобы каждый день жизни был ярким и праздничным, веселым и удивительным, красивым и добрым, как волшебная сказочная анимация. Желаю успехов в работе и фантастических идей, здоровья и большой удачи в жизни.
Поздравляю с Днем российской анимации и хочу пожелать правдоподобных воплощений и нереальных возможностей, великолепных идей и огромных достижений в деятельности, прекрасных творческих задумок и креатива в работе, оптимистичных сил и бодрости души.
Поздравляем с Днем российской анимации! Желаем, чтобы творчество и реализация человеческой фантазии всегда приносили тонны восхищенных взглядов и аплодисментов. Желаем творцам постоянного вдохновения, а созидателям — массу удовольствий и впечатлений!
Поздравления с Днем российской анимации в стихах
Анимацию, мультфильмы
Любят взрослые и дети,
Праздник празднуют сегодня
Мультяшки всей России,
Ждем всегда героев новых
И сюжетов интересных,
Поздравляем всех, кто связан
С праздником таким чудесным!
День анимации сегодня,
Вас поздравляю от души,
Пусть фильмы, ролики, проекты
Достойны будут, хороши.
Всем аниматорам — удачи
И вдохновения в труде.
Желаю вам черпать идеи
Я в повседневной суете.
Всех с праздником сегодня я
Спешу скорей поздравить,
День анимации, друзья,
Фантастично справить!
Пожелать хочу всем воз
Веселья, счастья, смеха,
Окружит пусть водоворот
Удачи и успеха!
Поздравления с Днем российской анимации в смс
В мире видеоискусства,
Как реанимация,
Действует на всех людей
Суперанимация.
Всех, кто руку приложил
К действию волшебному,
Поздравляю от души,
Счастья непременно вам.
Ваша фантазия безмерна,
Лишь вы оживляете сказку,
Пусть ваша жизнь ей будет подобна,
Добавьте ярче краску!
Чтоб смех, веселье и застолья,
Чтоб на столе и мед и пиво,
Чтоб богатырское здоровье,
И чтобы долго и счастливо!
С праздником, волшебники,
Мир сказок нам дарящие!
Все герои ваши из детства — настоящие.
Звери говорили, камни оживали,
Мультики любимые детство украшали
Анимационные, лучшие на свете!