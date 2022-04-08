День российской анимации-2022. Забавные поздравления в прозе, стихах и смс

В мире видеоискусства, Как реанимация, Действует на всех людей Суперанимация. Всех, кто руку приложил К действию волшебному, Поздравляю от души, Счастья непременно вам.

Ваша фантазия безмерна,

Лишь вы оживляете сказку,

Пусть ваша жизнь ей будет подобна,

Добавьте ярче краску!



Чтоб смех, веселье и застолья,

Чтоб на столе и мед и пиво,

Чтоб богатырское здоровье,

И чтобы долго и счастливо!