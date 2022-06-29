29 июня
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Жизнь

День семьи, любви и верности-2022. Когда в России отметят «праздник преданности» и как правильно провести его

Президент Владимир Путин официально утвердил в России День семьи, любви и верности. Когда в 2022-м отметят праздник, какая у него история и с какими поверьями он связан — в материале altapress.ru.

Любовь.
Любовь.
Михаил Хаустов
1
Когда россияне отметят День семьи, любви и верности?

По указу Путина, День семьи, любви и верности будут праздновать 8 июля.

2
Семейные ценности: почему появился и как еще называется праздник?

Еще одно название Дня семьи, любви и верности — День Петра и Февронии. Изначально он посвящен паре святых, которые жили в Муроме (Владимирская область) в 12−13 веках.

Доброта, любовь, поддержка.
Доброта, любовь, поддержка.
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3
Почему День семьи связан с Петром и Февронией?

Издавна о любви Петра и Февронии слагают романтические легенды.

Петр — Князь Муромский — болел проказой. Предки поговаривали, мол, во сне он увидел, что исцелить от тяжкого недуга его сможет дева Феврония, дочь древолаза из деревни Ласково.

Любовь.
Любовь.
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Так и произошло. И, к тому же, Петр и Феврония полюбили друг друга. Их семья считалась одной из самых образцовых и стала символом истинной преданности.

4
Как в сказке: правда, что Петр и Феврония умерли в один день?

Да. По поверью, Петр и Феврония умерли в один день — 8 июля (25 июля — по старому стилю).

А еще поговаривают, что похоронили их в разных местах, но позже они мистическим образом оказались в одном гробу.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
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5
А когда канонизировали Петра и Февронию?

Православная церковь канонизировала Петра и Февронию в 1547 году.

6
Где покоятся мощи Петра и Февронии?

Мощи Петра и Февронии покоятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

7
Традиции на День семьи, любви и верности

Считается, что День семьи, любви и верности — удачная дата для заключения брака. По преданию, молодоженам, сыгравшим свадьбу 8 июля, будет покровительствовать пара святых.

Свадьба.
Свадьба.
СС0
8
Любит — не любит: главный символ Дня семьи

Главный символ Дня семьи, любви и верности — ромашка. По этому цветку принято гадать «любит — не любит», чтобы узнать о намерениях и отношении избранника.

Также 8 июля можно сплести венок из ромашек. Он поможет обрести верного спутника (или спутницу).

Ромашки. Цветы.
Ромашки. Цветы.
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9
Во что одеться 8 июля, чтобы найти любовь?

Четких рекомендаций, как одеваться в День семьи, любви и верности, стилисты не дают. Однако 8 июля можно отдать предпочтение светлым цветам — бежевому или белому, в знак преданности и доверия к партнеру (в том числе будущему).

Женщина в красном платье.
Женщина в красном платье.
СС0

Для праздника подходит и красный цвет. Он ассоциируется со страстью и «искрой» в отношениях.

10
Запреты на День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности категорически запрещено ссориться и венчаться. А еще 8 июля не следует:

  • есть блюда из рыбы,
  • работать в огороде,
  • заниматься рукоделием,
Шитье. Рукоделие.
Шитье. Рукоделие.
СС0
  • совершать ритуалы черной магии.
11
Народные приметы на День семьи, любви и верности
  • На Петра и Февронию жарко — значит, весь июль продержится теплая погода.
  • Рассада буйно цветет 8 июля — значит, сенокос в этом году будет сухим.
  • Засуха в День семьи — не жди хорошего урожая грибов.
  • Мелкие грызуны вылезли из нор 8 июля — сена будет мало.
Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0
12
Не забудьте поздравить: у кого именины 8 июля?

Именины 8 июля отмечают Василий, Давид, Денис, Петр, Николай, Семен, Федор и Ефросинья.

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