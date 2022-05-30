«День сибирского поля» начнется с онлайн-конференции

Накануне «Дня поля» соберутся вместе признанные профессионалы отрасли и поделятся новинками и рекомендациями. Все желающие смогут увидеть это в прямом эфире. Онлайн-участие — бесплатное, регистрация — здесь.
Основные темы конференции:
- Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения.
- Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения.
Кроме того, уже непосредственно на площадке «Дня поля», состоится пленарное заседание на тему «Развитие АПК региона. Новая экономическая реальность. Вызов принят».
Среди спикеров:
- Министр сельского хозяйства Алтайского края С. А. Межин
- Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Р. В. Некрасов
- Генеральный директор ИКАР Д. Н. Рылько
- Директор ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» А. А. Гаркуша
- и другие
Полная программа — на сайте по ссылке
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