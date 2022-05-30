«День сибирского поля» начнется с онлайн-конференции

Уже через месяц стартует главное аграрное событие Алтайского края — «День сибирского поля». Форум начнется 28 июня с научно-практической конференции Алтай-Агро .

Накануне «Дня поля» соберутся вместе признанные профессионалы отрасли и поделятся новинками и рекомендациями. Все желающие смогут увидеть это в прямом эфире. Онлайн-участие — бесплатное, регистрация — здесь.

Основные темы конференции: Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы , проблемы , решения.

проблемы решения. Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения.

Кроме того, уже непосредственно на площадке «Дня поля», состоится пленарное заседание на тему «Развитие АПК региона. Новая экономическая реальность. Вызов принят».

Среди спикеров: Министр сельского хозяйства Алтайского края С. А. Межин

Директор Департамента растениеводства , механизации , химизации и защиты растений Минсельхоза России Р. В. Некрасов

механизации химизации и защиты растений Минсельхоза России Р. В. Некрасов Генеральный директор ИКАР Д. Н. Рылько

Директор ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» А. А. Гаркуша

и другие

Полная программа — на сайте по ссылке

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