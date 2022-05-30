30 мая
Алтайское поле
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Жизнь

«День сибирского поля» начнется с онлайн-конференции

Уже через месяц стартует главное аграрное событие Алтайского края — «День сибирского поля». Форум начнется 28 июня с научно-практической конференции Алтай-Агро.

Поле. Зерно.
Поле. Зерно.
Pixabay.com

Накануне «Дня поля» соберутся вместе признанные профессионалы отрасли и поделятся новинками и рекомендациями. Все желающие смогут увидеть это в прямом эфире. Онлайн-участие — бесплатное, регистрация — здесь.

Основные темы конференции:

  • Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения.
  • Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения.

Кроме того, уже непосредственно на площадке «Дня поля», состоится пленарное заседание на тему «Развитие АПК региона. Новая экономическая реальность. Вызов принят».

Среди спикеров:

  • Министр сельского хозяйства Алтайского края С. А. Межин
  • Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Р. В. Некрасов
  • Генеральный директор ИКАР Д. Н. Рылько
  • Директор ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» А. А. Гаркуша
  • и другие

Полная программа — на сайте по ссылке

Не пропустите, оставьте заявку на виртуальное участие! Вы получите напоминание о начале мероприятия и все материалы.

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