День сурка — 2 февраля. Забавные поздравления в прозе, стихах и смс

Отлежал наш друг бока,

В милый праздник, День сурка,

Пусть из норки он выходит

И с собой весну приводит.



Вся земля еще бела,

Надоело ждать тепла,

Выходи, сурок, скорей,

Как предвестник жарких дней.



Скорых теплых дней желаю,

И от сердца поздравляю,

Пусть нам холодно пока,

Все покажет День сурка!

В этот день события повторяются,

Это кажется зовется дежавю,

Всё, что с нами в этот день случается,

Кажется уж было наяву!



Ну а может нам все это показалось,

Вовсе ничего не повторялось?

Может это все приснилось нам

Просто сдались в плен своим мечтам?