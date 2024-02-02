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Жизнь

День сурка — 2 февраля. Забавные поздравления в прозе, стихах и смс

День сурка отмечают 2 февраля и всегда ассоциируют с приближением весны. Ведь идет третий месяц зимы, самый короткий и теплый.

Сурок.
Сурок.
открытые источники в интернете

Поздравления с Днем сурка в прозе

Я поздравляю тебя с днем, который знаменует для всего мира приближение весны — с Днем сурка! Желаю хорошего настроения и тепла как на улице, так и в сердце!

Весна на носу! Стряхни усталость и лень! Пришел День сурка, с чем я тебя и поздравляю! Пусть он станет ярким стартом для тебя, чтобы теперь каждый день проходил удачно и с большой пользой, ведь наша жизнь так хороша, и мы просто обязаны брать от нее все!

Весна на носу! Стряхни усталость и лень! Пришел День сурка, с чем я тебя и поздравляю! Пусть он станет ярким стартом для тебя, чтобы теперь каждый день проходил удачно и с большой пользой, ведь наша жизнь так хороша, и мы просто обязаны брать от нее все!

Сурок.
Сурок.
unsplash.com

Поздравления с Днем сурка в стихах

Отлежал наш друг бока,
В милый праздник, День сурка,
Пусть из норки он выходит
И с собой весну приводит.

Вся земля еще бела,
Надоело ждать тепла,
Выходи, сурок, скорей,
Как предвестник жарких дней.

Скорых теплых дней желаю,
И от сердца поздравляю,
Пусть нам холодно пока,
Все покажет День сурка!

В этот день события повторяются,
Это кажется зовется дежавю,
Всё, что с нами в этот день случается,
Кажется уж было наяву!

Ну а может нам все это показалось,
Вовсе ничего не повторялось?
Может это все приснилось нам
Просто сдались в плен своим мечтам?

Сурок сегодня все расскажет,
На все свои прогнозы даст,
Коль он из норки нос покажет,
Весна зиме отпор вмиг даст,
А если он надолго скроется,
И к нам не станет выходить,
Земля снегами вновь укроется,
И до весны нам жить и жить!
Я с этим днем сегодня радостно
Тебя поздравить, друг, хочу,
Весна пусть будет скорой, сладостной,
И самой лучшей — не шучу!

Сурок.
Сурок.
altaipriroda.ru

Поздравления с Днем сурка в смс

Сегодня маленький сурок
Пусть выйдет с норки на порог
И зазовет весну, тепло,
Чтоб всё по всюду расцвело.

Тогда бы люди всей Земли
Согреться солнышком смогли.
Пусть будет так, а не иначе
Желаем счастья и удачи!

День сурка сегодня в мире,
Это повод веселиться,
Что подскажет нам зверек?
Раздеваться? Утеплиться?

Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Наступает пусть скорее
Долгожданная весна.

День сурка сегодня в мире,
Ну-ка быстро собирайся
И будить зверька шального
Непременно отправляйся.

Пусть весну он напророчит,
Солнца лучик и тепло,
День порадует пусть этот,
В души принесет добро.

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