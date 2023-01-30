День сурка. В Барнауле погода будет одинаковой в первых числах февраля

Погода в Барнауле 31 января — 2 февраля
В Барнауле погода 31 января — 2 февраля будет одинаковой. Такой прогноз дают синоптики. Ночами обещают −20…−22 градусов, а днем −10…−12 градусов. Преимущественно без осадков.
А направление ветра будет меняться. Юго-западный — 31 января, восточный — 1 февраля, северо-восточный — 2 февраля. Скорость — 2−7 м/с.
Погода в Алтайском крае 31 января — 2 февраля
Ночью 31 января в Алтайском крае ожидаются −20…−25 градусов, местами −13…−18 градусов. Днем вероятны −10…−15, местами −3…−8 градусов.
Сутки пройдут преимущественно без осадков, местами возможны изморозь и туман. Ветер будет юго-западный, до 12 м/с.
Ночью 1 февраля температура достигнет −19…−24 градусов, местами −12…−17 градусов. Днем — до −9…−14, местами по югу −2…−7 градусов.
Также преимущественно без осадков. С туманом и изморозью.
Ветер будет восточный, также до 12 м/с.
В Алтайском крае погода в сутки 2 февраля будет такой же, как в сутки 1 февраля.
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